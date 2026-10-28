BURSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı GÜRSEL DEĞİRMENCİOĞLU tarafından Davalı GÜLSER DEĞİRMENCİOĞLU aleyhine mahkememize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)), Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle) davasında davanın ön inceleme ve tahkikat duruşması davalı Gülser Değirmencioğlu adına ilanen tebliğ yapılarak taraf teşekkülü sağlanmış ve yapılan yargılama sonucunda;

Davanın REDDİNE, Peşin harcın mahsubu ile bakiye 116,60TL harcın davacıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına, Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, Davacının adli yardımdan yararlanması nedeniyle suçüstü ödeneğinden karşılanan 57.007,20TL ilanen tebligat giderinden ibaret yargılama giderinin davacıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına, Davalı tarafından yapılan yargılama giderine rastlanılmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, Davacı tarafından yatırılan gider avansından kararın kesinleşmesi için yapılacak masraflar çıktıktan sonra bakiye avansın karar kesinleştiğinde resen davacıya iadesine, Dair; tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda verilen kararın davalı Gülser Değirmencioğlu'na ilanen tebliğine, kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Davacı vekili tarafından 23/10/2026 tarihli dilekçeyle Mahkememizin 29/09/2026 tarih, 2025/186 Esas - 2026/620 Karar sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde "kaldırılması" ve yeniden yargılama yapılarak "davanın kabulüne" karar verilmesi istemine dair istinaf başvuru dilekçesi davalı Gülser Değirmencioğlu'na ilanen tebliğ olunur.