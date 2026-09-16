BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Büyükçekmece 30.Asliye Ceza Mahkemesinin 07/07/2026 tarih, 2024/1091 Esas, 2026/393 Karar sayılı ilamı ile Haydar ve Gülüstan kızı, 12/09/1977 Ovacık doğumlu sanık SEHER DEMİRDÖĞEN hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan 5237 sayılı TCK'nun 125/3-a, 125/4, 62/1, 231/5 maddeleri gereğince cezalandırılmsına karar verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup gerekçeli kararın sanığa bildirdiği adreste ve mernis adresinde tebliği mümkün olmadığından 7418 sayılı Kanunun 25 ve 28. maddesinde belirlenen hükümler çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde kararı tebliğ etmiş sayılacağı hususu tebliğ olunur.