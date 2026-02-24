T.C. BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı KORAY AYCIL'ın yurt içi adresleri baz alınarak çıkartılan davetiyelerle ulaşılamadığı ve mahkememizce yapılan tüm adres araştırması neticesinde davalının başkaca tebligata elverişli bir adresinin tespit edilemediğinden bahisle, işbu davalı adına dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi tarafından açılan Balıkesir İcra Müdürlüğünün 2025/3197 Esas sayılı dosyasına vaki borcunun asıl alacak, faizine ve ferilerine ilişkin itirazın iptali ve takibin devamını ve davalının haksız itirazı nedeni ile %20’tan aşağı olmamak üzere icra-inkar tazminatına hükmedilmesi talepli dava dilekçesinin ve tensip tutanağının işbu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 GÜN SONRA davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı; Dava dilekçesini tebliğ aldığınız tarihten itibaren iki hafta içinde cevap dilekçenizi sunmanız; cevap dilekçenizle birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz; belirlenen duruşma günü olan 21/04/2026 gün ve saat:11.35'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları 6100 sayılı HMK ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ilgili maddeleri gereğince davalıya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.