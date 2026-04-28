T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU 2025/72 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/72 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1-Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe Selimiye Mahalle 125 Ada, 107 Parsel, Taşınmaz zeytin escarlı tarla niteliğinde
Yüzölçümü : 6.341,88 m2
İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 6.341.880,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 10:05
Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 10:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 10:05
Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 10:05
2-Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe Selimiye Mahalle 125 Ada 98 Parsel Taşınmaz zeytin escarlı sebze bahçesi niteliğinde
Yüzölçümü : 5.026,04 m2
İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 4.020.832,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 11:30
Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 11:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 11:30
Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 11:30
26/04/2026