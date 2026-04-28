T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/72 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1-Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe Selimiye Mahalle 125 Ada, 107 Parsel, Taşınmaz zeytin escarlı tarla niteliğinde

Yüzölçümü : 6.341,88 m2

İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 6.341.880,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 10:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 10:05

2-Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe Selimiye Mahalle 125 Ada 98 Parsel Taşınmaz zeytin escarlı sebze bahçesi niteliğinde

Yüzölçümü : 5.026,04 m2

İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 4.020.832,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 11:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 11:30

26/04/2026