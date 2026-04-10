T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile Tekirdağ Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesi, 498 ada 25 parsel sayılı taşınmazın hisse sahibi Hatice'nin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren bir sonraki duruşma tarihi olan 14/05/2026 günü saat 11:40'a kadar Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesi, 498 ada 25 parsel sayılı taşınmazın hisse sahibi Hatice isimli şahsın Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 01.04.2026