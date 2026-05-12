ÇANAKKALE 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı VAHİT KOCAMAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda aşağıda hüküm oluşturulmuştur.

HÜKÜM :

1- Davanın KABULÜNE,

Çanakkale ili Çanakkale Merkez ilçesi Taşlıtarla mah./köyü, Cilt no:52, Hane no:7, BSN:24'de nüfusa kayıtlı, Aziz ve Kıymet'ten olma, Taşlıtarla 01/11/1964 D.lu, 16330808032 TC kimlik numaralı VAHİT KOCAMAN ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti uyruklu KARIMA HADJER KHERFANE'nin evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeniyle TMK’nin 166/3. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Hüküm tarihi itibariyle alınması gerekli 615,40 TL karar ve ilam harcından dava başlangıcında davacıdan alınan 427,60 TL harcın MAHSUBU ile bakiye 187,8‬0 TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

3-Davada davacının yapmış olduğu dosya masrafı harçlar toplamı 855,20 TL ile tebligat, müzekkere, ilam masrafları 11.974,00 TL olmak üzere toplam 12.829,2‬0 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

4-Davada davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

5-Yatırılan avanstan kullanılmayan kısmın, HMY’nin 333/1. maddesi gereğince karar kesinleştikten sonra, re’sen ilgilisine GERİ VERİLMESİNE, Gider Avansı Tarifesi’nin 5. maddesi gereğince hesap numarası bildirilmiş ise ödemenin elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle YAPILMASINA, hesap numarası bildirilmemiş ise artan kısmın masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT aracılığıyla adreste ödemeli olarak GÖNDERİLMESİNE,

Dair, davacı ve davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/04/2026