ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1- Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan aşağıda adresi, metrekaresi, aylık ve yıllık muhammen bedeli, kira süresi ve geçici teminatı belirtilen Ahlatlıbel Atatürk Parkı içerisindeki taşınmazların kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

S.NO KİRAYA VERİLECEK YER M² NİTELİĞİ AYLIK MUHAMMEN

BEDEL YILLIK MUHAMMEN BEDEL KİRA SÜRESİ %3 GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE

SAATİ 1 Ahlatlıbel Mahallesi, İmarın 27013 Ada Doğusunda Kalan, Ahlatlıbel Atatürk Parkı İçerisindeki Taşınmazlar Toplam:

10.411,5 m² + Paintball-Poligon Alanı Ahlatlıbel Atatürk Parkı içerisindeki taşınmazlar (Kafeterya,

3 Adet Kafe, Restoran, Büfe, Kapalı Alan, Kulübe, 2 Adet Futbol Sahası ve Müştemilatlar, 3 Adet Tenis Sahası ve Tribün, Paintball-Poligon Alanı, Halka Açık ve Ücretsiz Hizmet Verilen 3 Adet Basketbol Sahası ve Tribün) 500.000,00-(Beşyüzbin)TL +

%20 KDV 6.000.000,00-(Altımilyon)TL + %20 KDV 10 (On) Yıl 180.000,00-(Yüzseksenbin)TL 02.12.2025

14:00

MADDE 2- İhaleye ait şartname ve ekleri, Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:11 06420 Kızılay/ANKARA adresinde A-1 Blok 6. katta bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler 4.000,00-(Dörtbin)TL karşılığında ihale dosyası almak zorundadır.

MADDE 3- İhale, Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok Kat :9 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonu'nda İhale Komisyonu huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

MADDE 4- Kiraya verilecek yerin, yukarıda belirtilen geçici teminat tutarı nakit olarak Belediye veznesine yatırılır ya da 5.maddenin 5.6 fıkrasında belirtildiği şekilde banka teminat mektubu olarak temin edilir.

MADDE 5- İhaleye iştirak edenlerden istenilen belgeler:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir.

5.1- İç zarf (içerisinde sadece teklif mektubu olacaktır.)

5.2- Kanuni İkametgâh Belgesi.

5.3- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

5.3.1- Gerçek kişi olması halinde; 2025 yılı içinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri.

5.3.2-Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin 2025 yılı içinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri.

5.3.3- Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri 5.3.1 ve 5.3.2 maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır.

5.4- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin 2025 yılı içinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri.

5.5- İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslı.

5.6- Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya kesin, süresiz ve limit içi banka teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte).

5.7- İhale konusu taşınmazların görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden alınacak “Yer Görme Belgesi” ile sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair “Taahhüt Belgesi”.

5.8- İhaleye katılacak olan isteklilerin ilk ilan tarihinden sonra Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alacakları Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazının aslı.

5.9- Gerçek veya Tüzel kişilerin ihale ilan yayın tarihinden itibaren son 3 yıl içerisinde herhangi bir yılda cirosunun 500.000.000,00-(beşyüzmilyon)TL bedelden aşağı olmaması, hakkında iflas kararı ve konkordato ilan edilmemiş olması.

5.10 -Taşınmazı işletmek üzere kiralamak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin; kafe / kafeterya / restoran / turizm işletmeciliği konularından birinde en az 5 (beş) yıl tecrübeli olduğuna dair isteklinin kayıtlı olduğu vergi dairesinden, Ticaret Odasından veya ilgili Belediyeden alacakları belge.

5.11- İhale konusu taşınmazın 6 aylık muhammen kira bedeli + %20KDV toplamı 3.600.000,00-(üçmilyonaltıyüzbin)-TL kadar tutarın "Güvence Bedeli" olarak Belediyemize yatırıldığına dair alındı belgesi veya güvence bedeli olarak aynı tutarda kesin, süresiz ve limit içi banka teminat mektubu. (Banka teyit yazısı ile birlikte)

MADDE 6- İhaleye katılacak isteklilerin şartnamede belirtilen ve örneği sunulan teklif mektubunu (5.1) deki iç zarfa koyarak ve dış zarfa şartname ve ilanda istenilen tüm evraklarla birlikte konulmuş halde en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Ziya Gökalp Caddesi No:11 06420 Kızılay/ANKARA adresinde B-1 Blok 9. katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Bürosu'na vermeleri gerekmektedir. (İç ve dış zarf üzerine; isteklinin adı, soyadı/firma adı, açık adresi ile işin adı, ihale tarihi ve saati yazılarak kapatılıp imzalanacaktır.)

MADDE 7- İhaleye katılacak isteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

MADDE 8- İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Çankaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9. kat 06420 Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Posta kanalı ile yapılan tekliflerde; teklif edilen değer, ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

MADDE 9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 40. maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

MADDE 10- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Tel. : (0312) 458 89 00 / (2201-2250) Fax : (0312) 458 90 76 Web : www.cankaya-bel.tr e-posta: [email protected]

İlan olunur.