ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Madde 1- Aşağıda 3’üncü maddede bilgileri bulunan taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35’inci maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü hükümlerine göre yapılacaktır. Teklifler, 10 / 03 / 2026 tarihinde saat 14:00’a kadar Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir.

Madde 2- İhale 10 / 03 / 2026 tarihinde saat 14:00’da Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.



Madde 3- Taşınmaz bilgileri;

Mahalle Ada/Parsel İmar Durumu Alanı Emsal Yükseklik (Yençok) Buğday Pazarı 808/13 Konut 557,55 m2 2,00 6 Kat

Madde 3.1

Muhammen Bedeli Geçici Teminat (Muhammen Bedelin %3’ü) Buğday Pazarı Mahallesi 808 ada 13 parsele yapılacak inşaat, Şartname ekinde bulunan kat planlarına uygun Yüklenici tarafından hazırlatılacak ve Belediye tarafından onaylanacak sözleşme eki uygulama projelerine ve detaylarına göre yapılacaktır. 28.329.114,00 TL. 849.873,42 TL.

Madde 4- İhale ile ilgili şartname ve sözleşme tasarısı Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresindeki Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 3.000,00 TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur.

Madde 5- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.

Gerçek Kişiler; Tüzel Kişiler;

1) Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi ve 1) Ticaret Sicil Gazetesi,

İkametgâh Belgesi, 2) Noter Onaylı İmza Sirküleri,

2) Noter Onaylı İmza Beyannamesi,

Gerçek ve Tüzel Kişiler Ortak Koşullar;

1) Oda Kayıt Belgesi,

2) Adres Beyanı,

3) Geçici Teminat,

4) Vekâleten girecekler için Vekâletname ve Vekilin İmza Beyannamesi,

5) Ortak girişim olması durumunda “Ortak Girişim Beyannamesi”,

6) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

7) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

8) Teklif Mektubu,

9) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış en az (G1) grubu müteahhitlik karnesi,

10) Vergi borcu olmadığına dair belge,

11) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olmadığına dair belge,

12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yer görme belgesi,

13) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyan,

14) Teknik Personel Taahhütnamesi,

İlan Olunur.