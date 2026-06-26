ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ

Mülkiyeti Çankırı İl Özel İdaresine ait olan taşınmazlardan;



LİSTE – A

Aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır

SIRA NO İLİ İLÇE MAHALLE/KÖY ADA PARSEL VASFI ALANI (M²) HİSSE İMAR DURUMU MUHAMMEN

BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)



İHALENiN

TARiHi SAATi 1 ÇANKIRI MERKEZ KARATEKİN MAHALLESİ 459 21 KARGİR HALICILIK OKUL LOJMANI 1.121,00 1/1 KONUT ALANI

EMSAL:2,80-YENÇOK :7 KAT

59.413.000,00

1.782.390,00 14.07.2026 11.00 2 ÇANKIRI MERKEZ İNAÇ KÖYÜ 166 3 ARSA 20.000,00 1/1 TİCARET - KONUT ALANI

EMSAL:1,00.

YENÇOK:9,50 m.

44.500.000,00

1.335.000,00 14.07.2026 11.20

LİSTE – B

Aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.c maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık artırma) ile satılacaktır.

SIRA NO İLİ İLÇE MAHALLE/KÖY ADA PARSEL VASFI ALANI (M²) HİSSE İMAR DURUMU MUHAMMEN

BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)



İHALENiN

TARiHi SAATi 1 ÇANKIRI ORTA ELMALIK KÖYÜ 194 17 ARSA 168,67 1/1 KONUT İMARLI B-2

211.000,00 6.330,00 14.07.2026 11.30

1- Mülkiyeti Çankırı İl Özel İdaresine ait olan ve LİSTE - A ‘da bulunan Çankırı İli, Merkez İlçesi, Karatekin Mahallesi 459 ada 21 parselde kayıtlı taşınmaz ile Çankırı İli, Merkez İlçesi, İnaç Köyü, 166 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır. LİSTE - B ‘de bulunan Çankırı İli, Orta İlçesi, Elmalık Köyü 194 ada 17 parselde kayıtlı taşınmaz ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.c .maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık artırma) ile satılacaktır.

2- İhaleye ait geçici teminat bedeli, Muhammen Bedelin %3’ü olup, geçici teminat olarak; 2886 sayılı Kanun ve ihale şartnamesine uygun nitelikte, ihale konusu taşınmaza ait bilgileri belirtilerek hesaplanmış olan tutarda geçici teminat mektubu veya nakit olarak bankaya yatırılmak istenmesi halinde ihalenin adı belirtilerek Çankırı İl Özel İdaresinin Ziraat Bankası Çankırı Şubesi nezdindeki İBAN- TR35 0001 0000 6913892902 5005 nolu banka hesap numarasına yatırılacaktır.

3- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Çankırı İl Özel İdaresi Cumhuriyet Mah. Şehit Nurettin CİNSOY Sok. 60. Yıl İş Hanı Hizmet Binasının 3. katında bulunan İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar, mesai saatleri içerisinde Çankırı İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nden Liste-A daki ihaleler için 5.000,00 TL (BeşbinTürklirası) Liste-B deki ihale için 1.000,00 TL (BinTürklirası) karşılığında temin edilebilir.

5- İhaleye girebilmek için aşağıdaki belgeler hazırlanarak ihale saatinden 1 (bir) saat önce Çankırı İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne teslim edilecektir.

a-Çankırı İl Özel İdaresi adına alınmış olan Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya geçerliliği ihale şartnamesinde belirtilen limit içi ve süresiz ibaresi olan banka geçici teminat mektubu (veya ihale şartnamesinde belirtilen geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler) ile ihale şartnamesi dokümanı satın aldığına dair banka dekontu

b-Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c-Tebliğe esas İkametgah belgesi,

d-İstekli Şirket ise 2026 yılında alınmış kanıtlayıcı belgeler (Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi)

e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde 2026 yılında alınmış noter tasdikli vekaletname,

6- Liste – A ‘da bulunan ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile satılacak olan taşınmazların ihalesine iştirak edecek istekliler (ihale şartnamesinde belirtilen şekilde) usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarfı, 5.maddede belirtilen belgelerle birlikte dış zarf içerisinde ihale saatinden 1 (bir) saat önce Çankırı İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne teslim edilecektir.

7- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin ihale saatinden 1 (bir) saat önce evrak-kayıt servisine ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden kaynaklanan teklifler işleme konulmayacak ve tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilecektir.

8- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakla serbesttir.