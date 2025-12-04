ÇANKIRI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1- Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası: Çankırı İli, Merkez İlçesi, Abdülhalik Mahallesi, 1033 ada 1 parsel sayılı, 802,82m2 yüzölçümlü "İki Katlı Çelik Ofis ve İşyeri ve Arsa" nitelikli taşınmaz.

2- Gayrimenkulün durumu ve hususi vasıfları: Değerleme konusu ana taşınmaz, Abdülhalik Mh. Ballıca Mevkii 1033 ada 1 parsel, 802,82m2 yüzölçümlü "İki Katlı Çelik Ofis ve İşyeri ve Arsa" vasıflı taşınmazdır. T.C. Çankırı Belediyesi İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü arşivinde bulunan Onaylı Mimari Proje incelenmiş olup, projesine göre; parsel üzerinde bulunan yapı 403,20m2 zemin kat ve 403,20m2 1. Kat alanına sahip toplam 806,40m2 inşaat alanına sahiptir. Onaylı mimari projesine göre; Zemin kat bina girişi, restaurant, bakon, ofis, wc ve üst kata ulaşımı sağlayan merdiven hacimlerinden ibarettir. 1. kat gelin odası, solist odası, duş, kuaför odası, kiler, bay-bayan soyunma odaları, danışma, kulis, hol, bekleme odası, mutfak ve alt kata ulaşımı sağlayan merdiven hacimlerinden ibarettir. Yapı çelik taşıyıcı sistemde inşa edilmiş olup, çatı bölümü beşik sistemdedir. İnşaat alanı Mimari Uygulama Projesi incelenmek suretiyle tespit edilmiş.

3- Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değer:(KDV, Damga Vergisi ve Tapu Alım Harcı alıcıya aittir)20.940.000,00-TL

4-Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı: Gayrimenkule biçilen rayiç değerin %7,5 nispetinde olan 1.570.500,00 TL tutarında teminat alınması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1- 4 üncü bentlerinde yazılı bulunan ; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir." kabul edilecektir.

5- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat: Çankırı Defterdarlığı Toplantı Salonunda 14.01.2026 tarihinde saat 10:00'da açık artırma ve peşin parayla satılacaktır.

6- İlgilenenler Gayrimenkul Satış şartnamesini Çankırı Vergi Dairesi Müdürlüğünden (Satış Servisinden) alabileceklerdir.

7-Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun ihalenin başlama saatinden önce Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir. Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak; gayrimenkul, aynı mahalde, 21.01.2026 tarihinde aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

9- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Çankırı Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

İlan olunur.