ÇARŞAMBA AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI : APSANA TEİMURAZOVA -

SON ADRES : GENCALİ KÖYÜ TİFLİS / GÜRCİSTAN

Davacı ŞERAFETTİN GÜNDÜZ ile Davalı APSANA TEİMURAZOVA arasında görülmekte olan Boşanma'ya ilişkin davada verilen 16/01/2024 tarihli karar sonucunda;

1-Davanın KABULÜ ile;

-Samsun ili Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Cilt No:1, Hane No:879, Bsn:4'de nüfusa kayıtlı, Efraim ve Rabia oğlu, 07/08/1980 Terme doğumlu, 45******582 Tc Kimlik numaralı davacı ŞERAFETTİN GÜNDÜZ ile Gürcistan Cumhuriyeti Uyruklu APSANA TEIMURAZOVA'nın BOŞANMALARINA,

-Tarafların müşterek çocukları 54******498 TC kimlik numaralı Esra Gündüz'ün velayetinin davalı anneye verilmesine,

-Velayeti davalı anneye bırakılan müşterek çocuk ile davacı baba arasında ; her ayın 1.ve 3. cumartesi günleri saat 09:00'dan pazar günü saat 17:00 arasında, dini bayramların 2. Günü sabah 09:00'dan ve 3. Günü saat 17:00 arasında, ara tatillerin ilk günü saat:09:00 dan 4. günü saat:17:00 arasında, yarı yıl tatillerinin ilk pazartesi günü saat 10:00'dan pazar günü saat 17:00'ye kadar, her yıl Temmuz ayının 1. Günü saat 10:00'dan 31. Temmuz günü saat 17:00 arasında şahsi ilişki tesisine,

-Alınması gerekli 427,60 TL peşin harç, 427,60 TL başvuru harcı olmak üzere toplam 855,2 TL ve suçüstü ödeneğinden yapılan 9,5 TL dosya kapak masrafı, 1.731,75 TL bilirkişi ücreti, 630,00 TL tebligat ve posta ücreti olmak üzere toplam 3.226,45 TL harç ve yargılama giderlerinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT ne göre hesaplanan 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Adresi tespit edilemeyen Davalı APSANA TEİMURAZOVA'ya iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bundan sonra ki 2 hafta içinde karar istinaf edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.