ÇATALCA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı BİROL TURAN aleyhine mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 16/06/2023 tarihli karar ile ;

Açılan davanın KABULÜNE,

Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/764 Esas- 2023/575 karar sayılı dosyasında; Dava konusu edilen İstanbul ili Çatalca ilçesi Celepköy mahallesi yeni 117 ada 28 parsel (eski 7 parsel) sayılı taşınmaz maliki Halim Çetinbaş'ın hissesi üzerindeki EL BİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN SONLANDIRILARAK PAYLI MÜLKİYETE GEÇİLMESİNE, kök muris Halim Çetinbaş'tan intikal eden tam hisse üzerindeki el birliği mülkiyetinin mirasçılık belgeleri doğrultusunda 23.040 Pay kabulü ile, belirtilen paylar ORANINDA TAPUYA TESCİLİNE ve Muris Halim Çetinbaş'a ait Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/143 E. 2019/733 K. Sayılı, mirasçılardan olup ölü olan Meryem Güner'e ait Büyükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/227 Esas 2020/310 Karar sayılı mirasçılık belgelerinin karar eki sayılmasına karar verilmiş olup, adresi tespit edilemeyen davalı Ali ve Ülker'den olma 13/04/1978 d.lu ÜNAL ÖZÇAM'a mahkememizce gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kendisi açısından kesinleşmiş sayılacağı, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/06/2026