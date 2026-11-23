Davacı Cumaaili Arıtürk tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle; dava konusu İstanbul İli Çatalca İlçesi Dağyenice mahallesi 231, 232 ve 233 parseller ile Çanakça mahallesi 564, 725, 752, 800, 1248, 1547, 1622, 1648, 1723, 1904, 1907, 2029, 2054, 2070, 2071, 2116, 2233, 2299, 2426, 2555, 2716, 2941, 2956, 2970, 3060, 3122, 3187, 3479, 3602, 3799, 3906, 3921, 4369 ve 4464 parsel sayılı taşınmazların Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasında; dahili davalı SAİT MAHMUT BALCI'ya yapılan tebligatların iade olduğu, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen dahili davalı SAİT MAHMUT BALCI adına dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve son duruşma zaptının ilanen duyurulmasına karar verilmiş olup; araştırmalar sonucunda tespit edilen adresi ''AİCHHOZGASSE. 34/3.1 WİEN/AVUSTURYA'' olan dahili davalı SAİT MAHMUT BALCI'ya duruşma günü olan 26/11/2026 günü saat 09:45'de Çatalca 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, HMK 127. Maddesi uyarınca dava dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesi sunabileceği, aksi halde HMK 128. Maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, HMK 131 Maddesi uyarınca ilk itirazlarını bildirmesi gerektiği aksi halde bildiremeyeceği hususu dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.21/10/2026