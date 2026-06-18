ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

DAVANIN KABULÜ İLE;

1-)Dava konusu, Zonguldak İli Çaycuma İlçesi, Gökçeler Köyü 122 ada 21 parsel sayılı 17/10/2023 havale tarihli fen bilirkişi raporunda 122,09 m2 yüz ölçümlü taşınmazın tamamının davalılar ve dahili davalılar adına kayıtlı olan tapu kaydının İPTALİ ile TMK m. 999 uyarınca tüm takdiyatlarından ari olarak Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol vasfı ile tapudan TERKİNİNE,

2-) Dava konusu, Zonguldak İli Çaycuma İlçesi, Gökçeler Köyü 122 ada 22 parsel sayılı 17/10/2023 havale tarihli fen bilirkişi raporunda 364,08 m2 yüz ölçümlü taşınmazın tamamının davalılar ve dahili davalılar adına kayıtlı olan tapu kaydının İPTALİ ile TMK m. 999 uyarınca tüm takdiyatlarından ari olarak Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol vasfı ile tapudan TERKİNİNE,

3-) Zonguldak İli Çaycuma İlçesi, Gökçeler Köyü 122 ada 21 Parsel sayılı 17/10/2023 havale tarihli fen bilirkişi raporunda gösterilen 122,09 m2 yüz ölçümlü taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin davalıların tapu kaydındaki hisseleri ve dahili davalıların adına veraset ilamlarındaki miras payları karşılığı 27.222,60-TL olduğunun TESPİTİNE,

4-) Zonguldak İli Çaycuma İlçesi, Gökçeler Köyü 122 ada 22 Parsel sayılı 17/10/2023 havale tarihli fen bilirkişi raporunda gösterilen 364,08 m2 yüz ölçümlü taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin davalıların tapu kaydındaki hisseleri ve dahili davalıların adına veraset ilamlarındaki miras payları karşılığı 90.954,55-TL olduğunun TESPİTİNE,

5-) Davacı tarafça bankaya depo edilen 118.177,15-TL bedelin kararla birlikte 29/11/2023 havale tarihli bilirkişi heyet raporu devamındaki liste doğrultusunda davalılar ve dahili davalılar hisselerine karşılık tespit edilen değerlerden ödenmesine, kararın kesinleşmesi beklenmeksizin depo edilen bedelin hak sahiplerine ödenmesi için İlgili Banka Şubesine müzekkere yazılmasına,

6-) Anayasa Mahkemesi’nin 05/04/2023 tarihli ve 2020/83 Esas ve 2023/69 Karar sayılı iptal kararı doğrultusunda dava tarihi olan 11/05/2023 tarihinden karar tarihi olan 11/01/2024 tarihine kadar belirlenen kamulaştırma bedeline yasal faiz işletilmesine,

7-) Davacı tarafça fazla depo edilen 35.050,75-TL bedelin davacı kuruma iadesi için ilgili bankaya müzekkere yazılmasına,

8-) Karar tescil yönünden kesin olduğundan İİK m. 28 hükmü gereği ilgili Tapu Müdürlüğüne derhal müzekkere yazılmasına,

9-) Fen Bilirkişisi ELİF DOĞAN tarafından düzenlenen 17/10/2023 havale tarihli krokili raporun kararın eki sayılmasına,

8-) Kamulaştırılan taşınmazın tapu kaydında davalılar hissesi üzerindeki varsa ipotek, haciz vs. gibi takyidatların tespit edilen kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,

Dair; davalı Turgut Uzun vekilinin, davalılar Hatice Acar ve Gülseren Danagöz' ün yüzüne karşı, davacı vekilinin yokluğunda terkin ve tescil yönünden kesin, bedel yönünden kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Sakarya Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 11/01/2024 tarihinde karar verilmiş,

Davacı vekilince de is bu karar istinaf edilmis olup, is bu karar özeti ile istinaf basvuru dilekçesi teblig yerine geçmek üzere ilanen teblig olunur. 09/06/2026

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YILMAZ KARKİDE -70******636