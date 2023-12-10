T.C.

ÇEKEREK

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/154 Esas 23/11/2023

İLAN TUTANAĞI

Davacı, ŞAHİN YILDIZ ile Davalılar, ARPAÇ KÖY MUHTARLIĞI, ÇEKEREK MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı Şahin Yıldız vekili tarafından davalı Çekerek Mal Müdürlüğü aleyhine açılan Tescil Davasının mahkememizde yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararı uyarınca aşağıda Köyü Mevkii hudutları yazılı bulunan taşınmazın, davacı tarafından kendisi adına tescili talep ve dava edildiğinden, dava konusu yere ilişkin üstün hakkı bulunduğu iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay aylık süre içinde mahkememizin 2022/154 Esas sayılı dosyasına delilleriyle birlikte başvurmaları, aksi taktirde davacı davasını ispatlamış sayılacağından, dava konusu taşınmazın davacı Şahin Yıldız Adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE karar verileceği hususu İLAN OLUNUR.23/11/2023

Dava konusu: Yozgat ili Çekerek ilçesi Arpaç Köyü Ay Deresi Mevki 772 parselin doğu hududunda bulunan tapulama harici taşlık olarak sınırlandırılan "H 35 D 21 D" PAFTA "40.0044" Enlem "35.5196" boylamı kapsayan alan.