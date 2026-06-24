ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhalenin Konusu: Çekmeköy İlçesi, Merkez Mahallesi, Ceyhan Caddesi, 3945 parsel üzerindeki 7 adet işyerinin (kullanıcıya özel tasarıma uygun ileri kaba inşaat seviyesinde) 2886 Devlet İhale Kanunun 36’ ncı maddesi kapsamında 30.12.2035 tarihine kadar kiraya verilme işi.

İşin nevi: Kira

Meclis Kararı/Tarihi: 08.01.2026 - 16

Kira Süresi: 30.12.2035 tarihine kadar

İhale usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

İhale ilan şekli: Belediye ve Kaymakamlık İlan Panosu, Belediye Web Sitesi, Gazete İlanı, Resmi Gazete, İnternet Haber Sitesi

İşyeri No Muhammen Bedel (Aylık) Tahmin Edilen Bedel İhale Tarihi İhale Saati Geçici Teminat 5 (No:2C) ₺92.000,00 ₺11.040.000,00 08.07.2026 11:00 ₺331.200,00 6 (No:2B) ₺92.000,00 ₺11.040.000,00 08.07.2026 11:30 ₺331.200,00 7 (No:2A) ₺108.000,00 ₺12.960.000,00 08.07.2026 12:00 ₺388.800,00 1 (No:2) ₺145.000,00 ₺17.400.000,00 08.07.2026 12:30 ₺522.000,00 2 (No:2F) ₺92.000,00 ₺11.040.000,00 08.07.2026 13:00 ₺331.200,00 3 (No:2E) ₺165.000,00 ₺19.800.000,00 08.07.2026 13:30 ₺594.000,00 4 (No:2D) ₺165.000,00 ₺19.800.000,00 08.07.2026 14:00 ₺594.000,00

Şartname bedeli: 10.000,00 TL (Onbin TL) (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir)

İhale komisyonu yeri ve adresi:, Çekmeköy Belediyesi 1.Kat Toplantı Salonu, Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy/İST

Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati: Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına (Belediye Encümenine) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.



İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeninde hazır bulunacaklardır.

A.ŞAHISLARDAN; 1) Nüfus Kayıt Örneği (İhale tarihinden geriye doğru 6 ay içinde alınmış olmak şartıyla) 2) Noter Tasikli İmza Beyannamesi 3) İkametgâh belgesi (İhale tarihinden geriye doğru 6 ay içinde alınmış olmak şartıyla) 4) Geçici teminat mektubu veya makbuzu 5) Şartname alındı makbuzu 6) Çekmeköy Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden onaylı Belediyeye borcu yoktur yazısı veya belgesi (İşbu belge ihale tarihinden geriye doğru en çok 1 hafta içinde alınmış olması gereklidir) 7) Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi 8) İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasına istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı

B.TÜZEL KİŞİLER; 1) Tüzel kişinin sicilinin kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili makamdan) alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 2) Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri, 3) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi, 4) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 5) Derneklerden; Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 6) Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 7) Şartname alındı makbuzu 8) Tebliğ adresi 9) Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait Noter tasdikli İmza Beyannamesi, 10) Çekmeköy Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden onaylı Belediyeye borcu yoktur yazısı veya belgesi (İşbu belge ihale tarihinden geriye doğru en çok 1 hafta içinde alınmış olması gereklidir) 11) İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasına istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı

C.ORTAK GİRİŞİMLERDEN; 1) Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 2) Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur. 3) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

a.2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

b.Daha önce belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş olanlar, belediyeye borçlu olanlar, ihaleye katılamazlar.

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