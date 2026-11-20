Davalı Gökben VARDARLI tarafından sunulan 01/09/2026 tarihli İstinaf dilekçesi.



İlk derece mahkemesinin 11/06/2026 tarihli, 2024/52 Esas ve 2026/226 sayılı Kararı ile İzmir ili, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, 507 ada 88 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın aleni açık arttırma sureti ile satış yolu ile giderilmesine şeklinde karar verilmiştir. Kararın ardından davalı Gizem Vardarlı Şenkul vekilinin verdiği tavzih talebi dilekçesi doğrultusunda; ilgili taşınmaz üzerindeki maliklerin yeniden lespiti yapılmış ve ayrıca ilk kararın 7 numaralı bendinde bazı davalılar lehine hükmedilen vekâlet ücretinin sehven yazıldığı gerekçesiyle bu hüküm değiştirilmiş ve vekâlet ücretinin Gizem Vardarlı Şenkul lehine verilmesine karar verilmiştir. Çeşme 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin gerekçeli kararı ve tavzih kararı hukuka aykırıdır. Önemle belirtmek gerekir ki tavzih; hükmün yeterince açık olmaması veya icrasında tereddüt uyandırması yahut birbirine aykırı fıkralar içermesi durumlarında taraflardan birinin talebiyle hükmün açıklanmasını veya tereddüt ya da aykırılığın giderilmesini sağlar. Çeşme 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/07/2026 tarihli tavzih kararıyla ise tavzih hükümlerinin sınırları aşılmış; hükmün esasını değiştirecek tarafların hukuki durumunu yeniden belirleyecek tarafların mali haklarına doğrudan etki edecek veya önceki hükümde bulunmayan taraflar bakımından yeni bir sonuç doğuracak şekilde karar verilmiştir. Dosya kapsamında husumet itirazında bulunmaktayım: gerekçeli kararda adım hiçbir şekilde yazılmadan, dosyada taraf teşkili sağlanmadan tavzih yoluyla adımın karara eklenmesi hukuka uygun değildir.İlk derece mahkemesinin 11/06/2026 tarihli, 2024/52 Esas ve 2026/226 sayılı Kararı ile İzmir ili, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, 507 ada 88 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın aleni açık arttırma sureti ile satış yolu ile giderilmesine şeklinde karar verilmiştir. Kararın ardından davalı Gizem Vardarlı Şenkul vekilinin verdiği tavzih talebi dilekçesi doğrultusunda; ilgili taşınmaz üzerindeki maliklerin yeniden lespiti yapılmış ve ayrıca ilk kararın 7 numaralı bendinde bazı davalılar lehine hükmedilen vekâlet ücretinin sehven yazıldığı gerekçesiyle bu hüküm değiştirilmiş ve vekâlet ücretinin Gizem Vardarlı Şenkul lehine verilmesine karar verilmiştir. Çeşme 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin gerekçeli kararı ve tavzih kararı hukuka aykırıdır. Önemle belirtmek gerekir ki tavzih; hükmün yeterince açık olmaması veya icrasında tereddüt uyandırması yahut birbirine aykırı fıkralar içermesi durumlarında taraflardan birinin talebiyle hükmün açıklanmasını veya tereddüt ya da aykırılığın giderilmesini sağlar. Çeşme 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/07/2026 tarihli tavzih kararıyla ise tavzih hükümlerinin sınırları aşılmış; hükmün esasını değiştirecek tarafların hukuki durumunu yeniden belirleyecek tarafların mali haklarına doğrudan etki edecek veya önceki hükümde bulunmayan taraflar bakımından yeni bir sonuç doğuracak şekilde karar verilmiştir. Dosya kapsamında husumet itirazında bulunmaktayım: gerekçeli kararda adım hiçbir şekilde yazılmadan, dosyada taraf teşkili sağlanmadan tavzih yoluyla adımın karara eklenmesi hukuka uygun değildir.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/09/2026