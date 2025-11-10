ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Aşağıda taşınmaz bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun’unun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının P bendi gereği KDV’den istisnadır. Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir. İhale Çeşme Belediyesi Meclis Salonunda (İnönü Mahallesi, 2001 Sokak, No:2 Çeşme/İzmir) İhale komisyonu (Encümen) huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak için isteklilerin en geç ihale gün ve saatine kadar İsteklinin kimliği, İkametgah belgesi, tebligat için adres beyanı, Belediyemizden alınmış borcu yoktur yazısı, Geçici Teminat makbuzu, İhaleye katılacak tüzel kişi ise; ihaleye tüzel kişi adına katılacak kişinin, Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği, İstekli adına vekaleten katılınıyor ise vekaletnamesi, İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ile birlikte Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır. Aksi halde istekli ihaleye kabul edilmeyecektir. İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 10.000,00-TL karşılığında temin edilebilir.

Vakıf Bankası Çeşme Hesap No: TR 25 0001 5001 5800 7293 7613 29



İhaleye katılmak için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur.



İlanen duyurulur.



Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü Niteliği İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi ve Saati İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi 4260 1 873,00 m2

Arsa

Konut Alanı Ayrık- Taks:0.15

Kaks:0.30

2 b.b.

45.000,000,00 TL

1.350,000,00 TL 26.11.2025

Saat:14:30 İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi 8171 4 1.080,00m2 Arsa Konut Alanı Ayrık- Taks:0.15

Kaks:0.30

2 b.b.



48.000,000,00 TL



1.440,000,00 TL

26.11.2025

Saat:14:45

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi

Punta Mevkii

7751 2 4.080,00m2 Arsa Tercihli Turizm Tesis Alanı

E:0.90

5 Kat

410.000,000,00TL

12.300,000,00TL

26.11.2025

Saat:15:00





