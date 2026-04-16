ÇİVRİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Çivril 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin;

2026/69 Esas sayılı dosyasından davalı Ayfer Karakoç, Cahide Uyar, Gürhan Yıldırım, Hatice Yıldırım, Hüseyin Yıldırım, Maksude Işık ve Nihal Özkan aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Seraserli Mahallesi, 132 ada 43 parsel sayılı taşınmazın 743,21 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/70 Esas sayılı dosyasından davalı Melek Çorbacıoğlu aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Seraserli Mahallesi, 129 ada 180 parsel sayılı taşınmazın 1.125,13 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı ve 5,76 m² lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/71 Esas sayılı dosyasından davalı Yıldız Yıldır aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Savran Mahallesi, 123 ada 748 parsel taşınmazın 27,92 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/72 Esas sayılı dosyasından davalı Adem Çorbacıoğlu, Mehmet Çorbacıoğlu, Mehmet Ali Çorbacıoğlu, Mustafa Çorbacıoğlu ve Rabia Çiftci aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Savran Mahallesi, 133 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 232,80 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/73 Esas sayılı dosyasından davalı Ali Osman Çelik, Ayşe Savran, Hamdi Çelik, Mustafa Çelik, Osman Çelik, Sadık Çelik, Tuncer Çelik aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Savran Mahallesi, 134 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 2.212,99 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı, 5,29 m² lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalı-davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Çivril Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.