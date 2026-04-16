ÇİVRİL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Çivril 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin;

2026/228 Esas sayılı dosyasından davalılar Abdullah Öz, Bekir Öz, Feride Uçar, Hatice Altıntaş, Muhammer Öz, Nazmi Öz, Özer Öz ve Yüksel Öz aleyhine DDenizli ili, Çivril ilçesi, Haydan Mahallesi, 1101 ada, 50 parsel sayılı taşınmazın 223,23 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı, 5,28 m² lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/230 Esas sayılı dosyasından davalı Emine Bütün aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Haydan Mahallesi, 1101 ada, 75 parsel sayılı taşınmazın 783,93 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı ve Denizli ili, Çivril, Haydan Mahallesi, 1101 ada 74 parsel sayılı taşınmazın 374,45 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/232 Esas sayılı dosyasından davalılar Hasan Yıldırım, Mürifet Yıldırım ve Yaşar Ülker aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Ömerköy Mahallesi, 109 ada, 118 parsel taşınmazın 349,95 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/234 Esas sayılı dosyasından davalılar Hüsamettin Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Raziye Yılmaz ve Selma Çorbacıoğlu aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Ömerköy Mahallesi, 109 ada, 151 parsel sayılı taşınmazın 633,98 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı, 8,89 m² lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/236 Esas sayılı dosyasından davalılar Emine Türkyılmaz, Ercan Türkyılmaz, Filiz Kamış ve Nihat Türkyılmaz aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Savran Mahallesi, 123 ada, 76 Parsel sayılı taşınmazın 98,82 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/244 Esas sayılı dosyasından davalılar Aygül Altıntaşoğlu ve Veli Aydınlıoğlu aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Bekirli Mahallesi, 106 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 185,26 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalı-davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Çivril Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.