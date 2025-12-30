ÇORUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2024/492 Esas sayılı dava dosyasında görülen olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği hükümleri nedeniyle tescil davasında verilen ara kararı gereğince;

Dava konusu Çorum ili, Merkez ilçesi, Kazıklıkaya Köyü, Köyiçi Mevkii 'nde yer alan; Kuzeydoğu ve Doğu 'sunda davacı müvekkile ait 174 Ada ve 7 Parsel numaralı taşınmaz bulunan; Kuzey, Kuzeybatı, Batı ve Güneybatı kısımlarında Kazıklıkaya Köyü Kümeevleri Köyiçi yolu bulunan taşınmazın mülkiyet hakkının, ilgili taşınmaz ile sınırdaş olan ve davacı müvekkile ait 174 Ada ve 7 Parsel numaralı taşınmazın alanına eklenmek yahut ayrıca tescil edilmek sureti ile tapu kütüğüne tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.İşbu dava konusu taşınmazlar üzerinde üstün hak iddia edenlerin veya,davacının davasına itirazı olanların,son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize başvurarak,kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur.08/12/2025