CUMHURİYET VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/ Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç 1 020 **** 433 120 ***** 784 ORÇUN AKÇINAR MUTLU MAH. 723 SK. ZAHİR APT. Kapı No:40 Daire No:21 MAMAK ANKARA 201602201602 9019 9019 2026012066Dpj0000003 2026012014Dpp0000037 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2 045 **** 893 996 ***** 642 YOUSIF MOHAMMED MAJEED AL-SHANNAN GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. SEFER APT. Kapı No:7 Daire No:9 ÇANKAYA ANKARA 202303202303 0015 0015 2023100566Dpj0000019 2023100514Dpp0000228 6.280.735,65 0,00 6.280.735,65 3 045 **** 893 996 ***** 642 YOUSIF MOHAMMED MAJEED AL-SHANNAN GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. SEFER APT. Kapı No:7 Daire No:9 ÇANKAYA ANKARA 202303202303 0015 1048 2023100566Dpj0000019 2023100514Dpp0000228 194,60 0,00 194,60 4 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201004201006 0033 3080 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000040 0,00 5.037.515,94 5.037.515,94 5 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201004201006 0033 1084 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000040 2.190.479,85 0,00 2.190.479,85 6 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201005201005 0015 1084 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000041 771.758,63 0,00 771.758,63 7 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201005201005 0015 3080 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000041 0,00 1.730.400,51 1.730.400,51 8 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201005201005 0015 0015 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000041 576.800,17 0,00 576.800,17 9 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201001201003 0033 3080 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000046 0,00 3.244.989,36 3.244.989,36 10 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201001201003 0033 1084 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000046 1.474.306,83 0,00 1.474.306,83 11 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201009201009 0015 1084 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000047 1.097.572,97 0,00 1.097.572,97 12 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201009201009 0015 3080 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000047 0,00 2.613.268,98 2.613.268,98 13 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201009201009 0015 0015 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000047 871.089,66 0,00 871.089,66 14 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201001201012 0010 1084 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000048 11.011.751,18 0,00 11.011.751,18 15 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201001201012 0010 3080 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000048 0,00 28.091.202,00 28.091.202,00 16 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201001201012 0010 0010 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000048 9.363.734,00 0,00 9.363.734,00 17 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201008201008 0015 1084 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000049 1.199.846,89 0,00 1.199.846,89 18 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201008201008 0015 0015 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000049 937.746,69 0,00 937.746,69 19 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201008201008 0015 3080 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000049 0,00 2.813.240,07 2.813.240,07 20 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201007201007 0015 1084 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000050 899.957,67 0,00 899.957,67 21 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201007201007 0015 0015 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000050 692.808,06 0,00 692.808,06 22 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201007201007 0015 3080 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000050 0,00 2.078.424,18 2.078.424,18 23 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201010201012 0033 3080 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000051 0,00 9.443.898,60 9.443.898,60 24 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201010201012 0033 1084 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000051 3.790.151,30 0,00 3.790.151,30 25 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201007201009 0033 1084 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000052 3.136.473,99 0,00 3.136.473,99 26 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201007201009 0033 3080 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000052 0,00 7.551.703,02 7.551.703,02 27 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201006201006 0015 3080 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000053 0,00 1.756.515,75 1.756.515,75 28 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201006201006 0015 0015 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000053 585.505,25 0,00 585.505,25 29 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201006201006 0015 1084 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000053 771.988,67 0,00 771.988,67 30 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201012201012 0015 1084 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000056 1.262.489,03 0,00 1.262.489,03 31 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201012201012 0015 3080 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000056 0,00 3.109.578,90 3.109.578,90 32 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201012201012 0015 0015 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000056 1.036.526,30 0,00 1.036.526,30 33 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201011201011 0015 1084 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000058 1.225.523,09 0,00 1.225.523,09 34 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201011201011 0015 0015 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000058 994.742,77 0,00 994.742,77 35 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201011201011 0015 3080 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000058 0,00 2.984.228,31 2.984.228,31 36 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201010201010 0015 1084 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000060 1.393.055,92 0,00 1.393.055,92 37 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201010201010 0015 0015 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000060 1.118.022,41 0,00 1.118.022,41 38 208 **** 212 110 ***** 938 GÖKHAN CEYLAN DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA 201010201010 0015 3080 2024052366Dpl0000005 2024052314Dpr0000060 0,00 3.354.067,23 3.354.067,23 39 788 **** 559 155 ***** 128 NURİ KEMAL SÜRÜCÜ TURGUT ÖZAL MAH. 1947 SK. BATISTAR TOWER Kapı No:6A Daire No:44 YENİMAHALLE ANKARA 201212201212 0015 1084 2026060866Dpq0000003 2026060814Dpw0000023 1.878.703,94 0,00 1.878.703,94 40 788 **** 559 155 ***** 128 NURİ KEMAL SÜRÜCÜ TURGUT ÖZAL MAH. 1947 SK. BATISTAR TOWER Kapı No:6A Daire No:44 YENİMAHALLE ANKARA 201212201212 0015 0015 2026060866Dpq0000003 2026060814Dpw0000023 2.354.265,60 0,00 2.354.265,60 41 788 **** 559 155 ***** 128 NURİ KEMAL SÜRÜCÜ TURGUT ÖZAL MAH. 1947 SK. BATISTAR TOWER Kapı No:6A Daire No:44 YENİMAHALLE ANKARA 201212201212 0015 3080 2026060866Dpq0000003 2026060814Dpw0000023 0,00 10.594.195,17 10.594.195,17 42 788 **** 559 155 ***** 128 NURİ KEMAL SÜRÜCÜ TURGUT ÖZAL MAH. 1947 SK. BATISTAR TOWER Kapı No:6A Daire No:44 YENİMAHALLE ANKARA 201301201312 0010 3080 2026060866Dpq0000004 2026060814Dpw0000025 0,00 1.914.494,78 1.914.494,78 43 788 **** 559 155 ***** 128 NURİ KEMAL SÜRÜCÜ TURGUT ÖZAL MAH. 1947 SK. BATISTAR TOWER Kapı No:6A Daire No:44 YENİMAHALLE ANKARA 201301201312 0010 1084 2026060866Dpq0000004 2026060814Dpw0000025 980.833,00 0,00 980.833,00 44 788 **** 559 155 ***** 128 NURİ KEMAL SÜRÜCÜ TURGUT ÖZAL MAH. 1947 SK. BATISTAR TOWER Kapı No:6A Daire No:44 YENİMAHALLE ANKARA 201301201312 0010 0010 2026060866Dpq0000004 2026060814Dpw0000025 638.147,69 0,00 638.147,69

Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Cumhuriyet Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Cumhuriyet Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.