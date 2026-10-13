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CUMHURİYET VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

14-10-2026 00.00
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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Defterdarlığı

(Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğü)

Sıra NoVergi NoTC Kimlik NoSoyad Ad/ UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı Borcu ToplamıCeza ToplamıToplam Borç
1020 **** 433120 ***** 784ORÇUN AKÇINARMUTLU MAH. 723 SK. ZAHİR APT. Kapı No:40 Daire No:21 MAMAK ANKARA201602201602901990192026012066Dpj00000032026012014Dpp0000037

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

2045 **** 893996 ***** 642YOUSIF MOHAMMED MAJEED AL-SHANNANGÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. SEFER APT. Kapı No:7 Daire No:9 ÇANKAYA ANKARA202303202303001500152023100566Dpj00000192023100514Dpp0000228

6.280.735,65

0,00

6.280.735,65

3045 **** 893996 ***** 642YOUSIF MOHAMMED MAJEED AL-SHANNANGÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. SEFER APT. Kapı No:7 Daire No:9 ÇANKAYA ANKARA202303202303001510482023100566Dpj00000192023100514Dpp0000228

194,60

0,00

194,60

4208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201004201006003330802024052366Dpl00000052024052314Dpr0000040

0,00

5.037.515,94

5.037.515,94

5208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201004201006003310842024052366Dpl00000052024052314Dpr0000040

2.190.479,85

0,00

2.190.479,85

6208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201005201005001510842024052366Dpl00000052024052314Dpr0000041

771.758,63

0,00

771.758,63

7208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201005201005001530802024052366Dpl00000052024052314Dpr0000041

0,00

1.730.400,51

1.730.400,51

8208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201005201005001500152024052366Dpl00000052024052314Dpr0000041

576.800,17

0,00

576.800,17

9208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201001201003003330802024052366Dpl00000052024052314Dpr0000046

0,00

3.244.989,36

3.244.989,36

10208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201001201003003310842024052366Dpl00000052024052314Dpr0000046

1.474.306,83

0,00

1.474.306,83

11208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201009201009001510842024052366Dpl00000052024052314Dpr0000047

1.097.572,97

0,00

1.097.572,97

12208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201009201009001530802024052366Dpl00000052024052314Dpr0000047

0,00

2.613.268,98

2.613.268,98

13208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201009201009001500152024052366Dpl00000052024052314Dpr0000047

871.089,66

0,00

871.089,66

14208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201001201012001010842024052366Dpl00000052024052314Dpr0000048

11.011.751,18

0,00

11.011.751,18

15208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201001201012001030802024052366Dpl00000052024052314Dpr0000048

0,00

28.091.202,00

28.091.202,00

16208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201001201012001000102024052366Dpl00000052024052314Dpr0000048

9.363.734,00

0,00

9.363.734,00

17208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201008201008001510842024052366Dpl00000052024052314Dpr0000049

1.199.846,89

0,00

1.199.846,89

18208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201008201008001500152024052366Dpl00000052024052314Dpr0000049

937.746,69

0,00

937.746,69

19208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201008201008001530802024052366Dpl00000052024052314Dpr0000049

0,00

2.813.240,07

2.813.240,07

20208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201007201007001510842024052366Dpl00000052024052314Dpr0000050

899.957,67

0,00

899.957,67

21208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201007201007001500152024052366Dpl00000052024052314Dpr0000050

692.808,06

0,00

692.808,06

22208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201007201007001530802024052366Dpl00000052024052314Dpr0000050

0,00

2.078.424,18

2.078.424,18

23208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201010201012003330802024052366Dpl00000052024052314Dpr0000051

0,00

9.443.898,60

9.443.898,60

24208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201010201012003310842024052366Dpl00000052024052314Dpr0000051

3.790.151,30

0,00

3.790.151,30

25208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201007201009003310842024052366Dpl00000052024052314Dpr0000052

3.136.473,99

0,00

3.136.473,99

26208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201007201009003330802024052366Dpl00000052024052314Dpr0000052

0,00

7.551.703,02

7.551.703,02

27208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201006201006001530802024052366Dpl00000052024052314Dpr0000053

0,00

1.756.515,75

1.756.515,75

28208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201006201006001500152024052366Dpl00000052024052314Dpr0000053

585.505,25

0,00

585.505,25

29208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201006201006001510842024052366Dpl00000052024052314Dpr0000053

771.988,67

0,00

771.988,67

30208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201012201012001510842024052366Dpl00000052024052314Dpr0000056

1.262.489,03

0,00

1.262.489,03

31208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201012201012001530802024052366Dpl00000052024052314Dpr0000056

0,00

3.109.578,90

3.109.578,90

32208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201012201012001500152024052366Dpl00000052024052314Dpr0000056

1.036.526,30

0,00

1.036.526,30

33208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201011201011001510842024052366Dpl00000052024052314Dpr0000058

1.225.523,09

0,00

1.225.523,09

34208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201011201011001500152024052366Dpl00000052024052314Dpr0000058

994.742,77

0,00

994.742,77

35208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201011201011001530802024052366Dpl00000052024052314Dpr0000058

0,00

2.984.228,31

2.984.228,31

36208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201010201010001510842024052366Dpl00000052024052314Dpr0000060

1.393.055,92

0,00

1.393.055,92

37208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201010201010001500152024052366Dpl00000052024052314Dpr0000060

1.118.022,41

0,00

1.118.022,41

38208 **** 212110 ***** 938GÖKHAN CEYLANDOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA201010201010001530802024052366Dpl00000052024052314Dpr0000060

0,00

3.354.067,23

3.354.067,23

39788 **** 559155 ***** 128NURİ KEMAL SÜRÜCÜTURGUT ÖZAL MAH. 1947 SK. BATISTAR TOWER Kapı No:6A Daire No:44 YENİMAHALLE ANKARA201212201212001510842026060866Dpq00000032026060814Dpw0000023

1.878.703,94

0,00

1.878.703,94

40788 **** 559155 ***** 128NURİ KEMAL SÜRÜCÜTURGUT ÖZAL MAH. 1947 SK. BATISTAR TOWER Kapı No:6A Daire No:44 YENİMAHALLE ANKARA201212201212001500152026060866Dpq00000032026060814Dpw0000023

2.354.265,60

0,00

2.354.265,60

41788 **** 559155 ***** 128NURİ KEMAL SÜRÜCÜTURGUT ÖZAL MAH. 1947 SK. BATISTAR TOWER Kapı No:6A Daire No:44 YENİMAHALLE ANKARA201212201212001530802026060866Dpq00000032026060814Dpw0000023

0,00

10.594.195,17

10.594.195,17

42788 **** 559155 ***** 128NURİ KEMAL SÜRÜCÜTURGUT ÖZAL MAH. 1947 SK. BATISTAR TOWER Kapı No:6A Daire No:44 YENİMAHALLE ANKARA201301201312001030802026060866Dpq00000042026060814Dpw0000025

0,00

1.914.494,78

1.914.494,78

43788 **** 559155 ***** 128NURİ KEMAL SÜRÜCÜTURGUT ÖZAL MAH. 1947 SK. BATISTAR TOWER Kapı No:6A Daire No:44 YENİMAHALLE ANKARA201301201312001010842026060866Dpq00000042026060814Dpw0000025

980.833,00

0,00

980.833,00

44788 **** 559155 ***** 128NURİ KEMAL SÜRÜCÜTURGUT ÖZAL MAH. 1947 SK. BATISTAR TOWER Kapı No:6A Daire No:44 YENİMAHALLE ANKARA201301201312001000102026060866Dpq00000042026060814Dpw0000025

638.147,69

0,00

638.147,69

Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Cumhuriyet Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Cumhuriyet Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02567538