CUMHURİYET VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Defterdarlığı
(Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğü)
|Sıra No
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/ Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|1
|020 **** 433
|120 ***** 784
|ORÇUN AKÇINAR
|MUTLU MAH. 723 SK. ZAHİR APT. Kapı No:40 Daire No:21 MAMAK ANKARA
|201602201602
|9019
|9019
|2026012066Dpj0000003
|2026012014Dpp0000037
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
|2
|045 **** 893
|996 ***** 642
|YOUSIF MOHAMMED MAJEED AL-SHANNAN
|GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. SEFER APT. Kapı No:7 Daire No:9 ÇANKAYA ANKARA
|202303202303
|0015
|0015
|2023100566Dpj0000019
|2023100514Dpp0000228
6.280.735,65
0,00
6.280.735,65
|3
|045 **** 893
|996 ***** 642
|YOUSIF MOHAMMED MAJEED AL-SHANNAN
|GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. SEFER APT. Kapı No:7 Daire No:9 ÇANKAYA ANKARA
|202303202303
|0015
|1048
|2023100566Dpj0000019
|2023100514Dpp0000228
194,60
0,00
194,60
|4
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201004201006
|0033
|3080
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000040
0,00
5.037.515,94
5.037.515,94
|5
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201004201006
|0033
|1084
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000040
2.190.479,85
0,00
2.190.479,85
|6
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201005201005
|0015
|1084
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000041
771.758,63
0,00
771.758,63
|7
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201005201005
|0015
|3080
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000041
0,00
1.730.400,51
1.730.400,51
|8
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201005201005
|0015
|0015
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000041
576.800,17
0,00
576.800,17
|9
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201001201003
|0033
|3080
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000046
0,00
3.244.989,36
3.244.989,36
|10
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201001201003
|0033
|1084
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000046
1.474.306,83
0,00
1.474.306,83
|11
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201009201009
|0015
|1084
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000047
1.097.572,97
0,00
1.097.572,97
|12
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201009201009
|0015
|3080
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000047
0,00
2.613.268,98
2.613.268,98
|13
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201009201009
|0015
|0015
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000047
871.089,66
0,00
871.089,66
|14
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201001201012
|0010
|1084
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000048
11.011.751,18
0,00
11.011.751,18
|15
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201001201012
|0010
|3080
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000048
0,00
28.091.202,00
28.091.202,00
|16
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201001201012
|0010
|0010
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000048
9.363.734,00
0,00
9.363.734,00
|17
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201008201008
|0015
|1084
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000049
1.199.846,89
0,00
1.199.846,89
|18
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201008201008
|0015
|0015
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000049
937.746,69
0,00
937.746,69
|19
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201008201008
|0015
|3080
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000049
0,00
2.813.240,07
2.813.240,07
|20
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201007201007
|0015
|1084
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000050
899.957,67
0,00
899.957,67
|21
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201007201007
|0015
|0015
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000050
692.808,06
0,00
692.808,06
|22
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201007201007
|0015
|3080
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000050
0,00
2.078.424,18
2.078.424,18
|23
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201010201012
|0033
|3080
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000051
0,00
9.443.898,60
9.443.898,60
|24
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201010201012
|0033
|1084
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000051
3.790.151,30
0,00
3.790.151,30
|25
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201007201009
|0033
|1084
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000052
3.136.473,99
0,00
3.136.473,99
|26
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201007201009
|0033
|3080
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000052
0,00
7.551.703,02
7.551.703,02
|27
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201006201006
|0015
|3080
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000053
0,00
1.756.515,75
1.756.515,75
|28
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201006201006
|0015
|0015
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000053
585.505,25
0,00
585.505,25
|29
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201006201006
|0015
|1084
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000053
771.988,67
0,00
771.988,67
|30
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201012201012
|0015
|1084
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000056
1.262.489,03
0,00
1.262.489,03
|31
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201012201012
|0015
|3080
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000056
0,00
3.109.578,90
3.109.578,90
|32
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201012201012
|0015
|0015
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000056
1.036.526,30
0,00
1.036.526,30
|33
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201011201011
|0015
|1084
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000058
1.225.523,09
0,00
1.225.523,09
|34
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201011201011
|0015
|0015
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000058
994.742,77
0,00
994.742,77
|35
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201011201011
|0015
|3080
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000058
0,00
2.984.228,31
2.984.228,31
|36
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201010201010
|0015
|1084
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000060
1.393.055,92
0,00
1.393.055,92
|37
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201010201010
|0015
|0015
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000060
1.118.022,41
0,00
1.118.022,41
|38
|208 **** 212
|110 ***** 938
|GÖKHAN CEYLAN
|DOĞANKENT CUMHURİYET MAH. 5563 SK. Kapı No:17 Daire No:1 YÜREĞİR ADANA
|201010201010
|0015
|3080
|2024052366Dpl0000005
|2024052314Dpr0000060
0,00
3.354.067,23
3.354.067,23
|39
|788 **** 559
|155 ***** 128
|NURİ KEMAL SÜRÜCÜ
|TURGUT ÖZAL MAH. 1947 SK. BATISTAR TOWER Kapı No:6A Daire No:44 YENİMAHALLE ANKARA
|201212201212
|0015
|1084
|2026060866Dpq0000003
|2026060814Dpw0000023
1.878.703,94
0,00
1.878.703,94
|40
|788 **** 559
|155 ***** 128
|NURİ KEMAL SÜRÜCÜ
|TURGUT ÖZAL MAH. 1947 SK. BATISTAR TOWER Kapı No:6A Daire No:44 YENİMAHALLE ANKARA
|201212201212
|0015
|0015
|2026060866Dpq0000003
|2026060814Dpw0000023
2.354.265,60
0,00
2.354.265,60
|41
|788 **** 559
|155 ***** 128
|NURİ KEMAL SÜRÜCÜ
|TURGUT ÖZAL MAH. 1947 SK. BATISTAR TOWER Kapı No:6A Daire No:44 YENİMAHALLE ANKARA
|201212201212
|0015
|3080
|2026060866Dpq0000003
|2026060814Dpw0000023
0,00
10.594.195,17
10.594.195,17
|42
|788 **** 559
|155 ***** 128
|NURİ KEMAL SÜRÜCÜ
|TURGUT ÖZAL MAH. 1947 SK. BATISTAR TOWER Kapı No:6A Daire No:44 YENİMAHALLE ANKARA
|201301201312
|0010
|3080
|2026060866Dpq0000004
|2026060814Dpw0000025
0,00
1.914.494,78
1.914.494,78
|43
|788 **** 559
|155 ***** 128
|NURİ KEMAL SÜRÜCÜ
|TURGUT ÖZAL MAH. 1947 SK. BATISTAR TOWER Kapı No:6A Daire No:44 YENİMAHALLE ANKARA
|201301201312
|0010
|1084
|2026060866Dpq0000004
|2026060814Dpw0000025
980.833,00
0,00
980.833,00
|44
|788 **** 559
|155 ***** 128
|NURİ KEMAL SÜRÜCÜ
|TURGUT ÖZAL MAH. 1947 SK. BATISTAR TOWER Kapı No:6A Daire No:44 YENİMAHALLE ANKARA
|201301201312
|0010
|0010
|2026060866Dpq0000004
|2026060814Dpw0000025
638.147,69
0,00
638.147,69
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Cumhuriyet Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Cumhuriyet Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.