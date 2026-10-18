DAZKIRI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DAZKIRI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Esas No: 2019/256
Karar No: 2026/280
Karar Tarihi: 08/06/2026
İLAN
Mahkememizin 08/06/2026 tarihli kararı ile;
Sanık Mustafa El Buşi'nin üzerine atılı Ömer Yeşilbaş'a yönelik Basit Yaralama suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nun 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,
-Sanık Mustafa El Buşi'ye yüklenen Ömer Yeşilbaş'a yönelik Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmaya Teşebbüs suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,
-Sanık Mustafa El Buşi'nin üzerine atılı Mehmet Ali Gündoğdu'ya yönelik Silahla Basit Yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,
-Sanık Mustafa El Buşi'nin Mehmet Ali Gündoğdu'ya yönelik Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmaya Teşebbüs suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
Sanığın adresi tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 35. Maddesinin tatbik imkanı kalmadığından ilanın ulusal basında ilan suretiyle tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilanın ilan tarihi itibariyle 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı, yasal itiraz süresi içerisinde yasal yollara başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 12/10/2026