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DAZKIRI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

19-10-2026 00.00
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DAZKIRI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

 

 

Esas No: 2019/256

Karar No: 2026/280

Karar Tarihi: 08/06/2026

 

İLAN

Mahkememizin 08/06/2026 tarihli kararı ile;

 

Sanık Mustafa El Buşi'nin üzerine atılı Ömer Yeşilbaş'a yönelik Basit Yaralama suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nun 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,

 

-Sanık Mustafa El Buşi'ye yüklenen Ömer Yeşilbaş'a yönelik Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmaya Teşebbüs suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

 

-Sanık Mustafa El Buşi'nin üzerine atılı Mehmet Ali Gündoğdu'ya yönelik Silahla Basit Yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,

 

-Sanık Mustafa El Buşi'nin Mehmet Ali Gündoğdu'ya yönelik Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmaya Teşebbüs suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

 

Karar verilmiştir.

 

Sanığın adresi tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 35. Maddesinin tatbik imkanı kalmadığından ilanın ulusal basında ilan suretiyle tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilanın ilan tarihi itibariyle 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı, yasal itiraz süresi içerisinde yasal yollara başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 12/10/2026

#İlangovtr Basın no ILN02571337