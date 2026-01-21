DENİZLİ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI: MARIA İVLEVA - Moldova uyruklu MC Kimlik numarası: 2003013021615, Evgheni ve Nadejda kızı, 16/11/1985 Dubasarı doğumlu

Davacı, REŞİT ÇAKAR tarafından davalı Davalı, MARIA İVLEVA aleyhine açılan Boşanma davasının ara kararı gereğince;

Davalının Sümer Mah. Loca Mahal Sitesi Prof Doktor Turan Güneş Cad. No:110/E Zeytinburnu İSTANBUL adresine çıkarılan tebligatın tebliğ edilemediği gibi tüm araştırmalara rağmen adresi bulunamadığından, tahkikat ve sözlü yargılama duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmekle; duruşma günü olan 31/03/2026 saat: 09.10'de duruşmaya gelmesi, geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, tahkikat ve sözlü yargılama duruşma gününün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.