DENİZLİ 3. AİLE MAHKEMESİ

Davacı EYÜP AKTÜRK ile Davalı DILFUZA TURSUNOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Zina Nedeniyle) davası nedeniyle;

Davacı erkeğin "zina" hukuki sebebine dayanan boşanma davasının KABULÜ İLE,

Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı mah/köy nüfusuna kayıtlı; Cilt No:78, HN:12, BSN:29' da nüfusa kayıtlı, İsmail ve Hanım 'dan olma, 05/06/1968 doğumlu, 15925910822 TC Kimlik numaralı davacı EYÜP AKTÜRK ile Özbekistan Cumhuriyeti uyruklu Turgunpulot ve Shoırakhon 'dan olma 15/01/1979 Özbekistan doğumlu DILFUZA TURSUN 'un TMK 161 maddesi gereğince BOŞANMALARINA, 40.000,00 TL maddi tazminatın davalı kadından alınarak davacı erkeğe verilmesine, 60.000,00 TL manevi tazminatın davalı kadından alınarak davacı erkeğe verilmesine, bakiye 116,60-TL nin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA, toplam 147.689,80-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE, 45.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Denizli Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf yolu açık olmak üzere yapılan açık yargılama sonunda verilen karar davalı Dılfuza TURSUNOVA'ya ilanen tebliğ olunur. 23.06.2026

E'LON

DENIZLI 3-OILA SUDI

ISH RAQAMI: 2025/465

Da'vogar EYÜP AKTÜRK va javobgar DILFUZA TURSUNOVA o‘rtasida sudimizda ko‘rib chiqilgan “Zino (nikohga xiyonat) sababli ajrashish” da’vosi bo‘yicha quyidagi qaror qabul qilindi:

Da'vogar erkakning “zino” huquqiy asosiga tayangan ajrashish da’vosi QANOATLANTIRILDI.

Denizli viloyati, Pamukkale tumani, Irlıganlı mahallasi/qishlog‘i aholi ro‘yxatida qayd etilgan: Jild raqami: 78 Oila raqami (HN): 12 Shaxs raqami (BSN): 29 Ismoil va Hanimdan tug‘ilgan 05.06.1968 yilda tug‘ilganTurkiya Respublikasi fuqarosi, T.R. kimlik raqami: 15925910822 bo‘lgan da’vogar EYÜP AKTÜRK bilan,O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi, Turgunpulot va Shoiraxondan tug‘ilgan, 15.01.1979 yilda O‘zbekistonda tug‘ilgan DILFUZA TURSUN o‘rtasidagi nikoh Turkiya Fuqarolik Kodeksining 161-moddasiga asosan BEKOR QILINSIN (AJRATILSIN).Shuningdek:40.000,00 turk lirasi miqdoridagi moddiy zarar javobgar ayoldan undirilib, da’vogar erkakka berilsin.60.000,00 turk lirasi miqdoridagi ma’naviy zarar javobgar ayoldan undirilib, da’vogar erkakka berilsin.Qolgan 116,60 turk lirasi javobgardan undirilib, davlat xazinasiga o‘tkazilsin.Jami 147.689,80 turk lirasi sud xarajatlari javobgardan undirilib, da’vogarga to‘lansin.45.000,00 turk lirasi advokatlik (vakillik) haqi javobgardan undirilib, da’vogarga to‘lansin.Mazkur asoslantirilgan qaror taraflarga topshirilgan kundan boshlab 2 hafta ichida Denizli Viloyat Apellyatsiya Sudiga shikoyat berish huquqi saqlangan holda, ochiq sud majlisida qabul qilindi. Mazkur e’lon javobgar DILFUZA TURSUNOVAga rasmiy ravishda e’lon orqali yetkazilgan hisoblanadi.Sana: 23.06.2026