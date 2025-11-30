DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Denizli ili Pamukkale ilçesi Karakova mahallesinde imar planında “Mezarlık” alanında kalan 124873,00 m² yüzölçümlü ağaçlandırılacak alan vasıflı 106 ada 3 parsel nolu taşınmazı, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kamulaştırılmasına karar verilmiştir.



Anılan taşınmaz maliklerinden Hatice ÇOŞKUN Mustafa Kızı (tapuda başkaca kimlik bilgisine rastlanmamıştır) ve Hüseyin MİRASÇILARI (tapuda başkaca kimlik bilgisine rastlanmamıştır)’nın kimlik ve adres bilgilerine ulaşılamamıştır.

Taşınmaz mülkiyeti konusundan hak iddia edenlerin, öncelikle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında gerekli belgeler ile Pamukkale Tapu Müdürlüğüne müracaat etmesi, adlarına tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından, iş bu ilan tarihinden itibaren 45 gün içerisinde kamulaştırma bedeli ile ilgili görüşmek üzere ̎Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi/DENİZLİ ̎ adresinde bulunan Uzlaşma Komisyonuna başvurması gerekmektedir.



Belirtilen süre içerisinde başvurulmadığı ya da pazarlık görüşmelerinde uzlaşmaya varılamadığı takdirde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10’uncu maddesi gereğince bedelin mahkemece tespiti ve taşınmazın Belediye adına tescili yoluna gidileceği hususu ilanen tebliğ olunur.