DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Denizli ili Pamukkale ilçesi Karakova mahallesinde imar planında “Mezarlık” alanında kalan ağaçlandırılacak alan vasıflı 124873,00 m² yüzölçümlü 106 ada 3 parsel nolu taşınmazın, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Taşınmaz hissedarından Sabanoğlu Gıdasanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (VKN:736*****646) ve Denteks Denizli Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (VKN: 292*****736)’nin, işbu ilan tarihinden itibaren 45 gün içerisinde kamulaştırma bedeli ile ilgili görüşmek üzere ̎Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi/DENİZLİ ̎ adresinde bulunan Uzlaşma Komisyonuna başvurması gerekmektedir.



Belirtilen süre içerisinde başvurulmadığı ya da pazarlık görüşmelerinde uzlaşmaya varılamadığı takdirde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10’uncu maddesi gereğince bedelin mahkemece tespiti ve taşınmazın Belediye adına tescili yoluna gidileceği hususu ilanen tebliğ olunur.