DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Mollabağ Mahallesinde imar planında “Otopark” alanında kalan arsa vasıflı 1,00 m² yüzölçümlü 353 ada, 202 parsel numaralı taşınmazın, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kamulaştırılmasına kara verilmiştir.

Taşınmaz hissedarlarından Ömer Faruk LENGER (TCKN: 170******26)’in iş bu ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kamulaştırma bedeli ile ilgili görüşmek üzere “Altıntop Mahallesi, Lise Caddesi, No:2 Merkezefendi/DENİZLİ” adresinde bulunan Uzlaşma Komisyonuna başvurması gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde başvurulmadığı ya da pazarlık görüşmelerinde uzlaşmaya varılamadığı takdirde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince bedelim mahkemece tespiti ve taşınmazın Belediye adına tescili yoluna gidileceği hususu ilanen tebliğ olunur.