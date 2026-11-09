DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Denizli ili Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesinde 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında “Katı Atık Entegre Tesis Alanı’nda kalan 5.220,00 m² yüzölçümlü tarla vasıflı 0 ada 1111 parsel nolu taşınmazı, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kamulaştırılmasına karar verilmiştir.



Anılan taşınmaz maliki Yüksel ŞENER(TCKN: 324*****418)’in işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma bedeli ile ilgili görüşmek üzere “Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi/DENİZLİ” adresinde bulunan Uzlaşma Komisyonuna başvurması gerekmektedir.



Belirtilen süre içerisinde başvurulmadığı ya da pazarlık görüşmelerinde uzlaşmaya varılamadığı takdirde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10’uncu maddesi gereğince bedelin mahkemece tespiti ve taşınmazın Belediye adına tescili yoluna gidileceği hususu ilanen tebliğ olunur.