DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Polesie Tr Oyuncak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (VKN: 7321449848) adına tanzimli 504779 ayılı yatırım teşvik belgesinin iptal edilmesi nedeniyle belge kapsamında işlem gören 29.01.2020/20410300IM007345 tarih/sayılı beyannameden kaynaklanan verginin firmadan tahsilatı yoluna gidilmiş ancak tahsilat gerçekleştirilememiştir. 6183 sayılı Kanunu 35 ve mükerrer 35 inci maddeleri uyarınca firmanın kanuni temsilcisi Yener DİNÇKURT (T.C. No: 506*****980) adına hissesi oranında 128600,61 TL tutarında (1647,75 TL Gümrük Vergisi + 9203,69 TL İlave Gümrük Vergisi + 31340,37 TL KDV + 86408,80 TL faiz) 08.07.2026/123980938 tarih/sayılı ödeme emri düzenlenmiştir. Söz konusu ödeme emri ilgilisine tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğ olunur. (Ödeme anında vade tarihinden (08.03.2026) itibaren 6183 sayılı kanunun 51. Maddesine göre gecikme zammı hesaplanıp tahsil edilecektir.) Ödemenin Yarımca Gümrük Saymanlık Müdürlüğü TR360001 0007 0300 0010 006205 IBAN numaralı hesabına açıklama kısmına karar sayısı yazılarak yapılması ve ilgili dekontun ibrazı gerekmektedir. İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Derince Gümrük Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat edilmesi veyahut taahhütlü mektup ile açık adresin bildirilmesi gerekmekte olup bu durumda resmi tebliğ yapılacaktır. Herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır.