DİDİM (YENİHİSAR) 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 05/04/2023 tarih, 2018/49 esas, 2023/339 karar sayılı kararı ile ;

1-) 06/01/2017 tarihinde vefat eden, 01/07/1934 doğumlu 29.........56 T.C. Kimlik numaralı Ahmet ÇAĞLAR'ın vefatından önce iki şahit huzurunda Sincan 5. Noterliğinde düzenlenmiş olan 03/09/2012 tarih ve 15140 yevmiye numaralı vasiyetnamenin açılıp okunduğunun TESPİTİNE, Mahkememizce yapılacak başka bir işlem kalmadığını esasın bu şekilde kapatılmasına,

2-) Mirasçıların iptal ve tenkis davası açmalarının muhtariyetine,

3-) Vasiyetname'nin aslının hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürü'nün kasasında saklanmasına,

4-) Kararın tespit edilecek olan mirasçılara tebliğine,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere mirasçıların yokluğunda karar verilmiştir.

Kararın mirasçılardan 29........68 T.C. Nolu YUSUF ÇAĞLAR ve 29........32 T.C. Nolu GÜLSÜM ÇAĞLAR 'a tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adreslerinin de tespit edilemediğinden ;

Kararın 7201 sayılı Tebligat k.nun 28 ve 29. Mad. Uyarınca kararın 29........68 T.C. Nolu YUSUF ÇAĞLAR ve 29........32 T.C. Nolu GÜLSÜM ÇAĞLAR 'a gazetede İLANEN TEBLİĞİNE, Kararın İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan olunur. 07/07/2025