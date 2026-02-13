DİGOR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Davacı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı vekili tarafından aşağıda dökümü yapılan taşınmaz maliklerinin davalı davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında verilen tensip kararı gereğince aşağıda dökümü yapılan taşınmazların pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedellerinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize dava açıldığı ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına aleyhine idari yargıda iptal davası adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince saptanmasına, müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen T.C Ziraat Bankası Digor Şubesi’ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.
|Mahalle Köy
|Ada
|Parsel
|Dosya No
|Davacı
|Davalı/ davalılar Malikler
|Taşınmazın Alanı M²
|Kamulaştırılan Alan M²
|Yeniköy Köyü
|105
|133 Ve 131
|2025/160
|Ulaştırma Ve Altyapıbakanlığı
|Beşbine Altığli
|2052,01
3095,67
|2052,01
3095,67
|Yeniköy Köyü
|105
|174 Ve 175
|2025/161
|Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
|Gencer Tutaklı
|1163,60
2883,11
|1163,60
2883,11
|Yeniköy Köyü
|105
|178 Ve 160
|2025/162
|Ulaştırma Ve Altyapıbakanlığı
|Faize Altığli
|6303,81
7321,09
|6303,81
7321,09
|Yeniköy Köyü
|105
|171
|2025/163
|Ulaştırma Ve Altyapıbakanlığı
|İsa Altığli
|1572,81
|1572,81
|Yeniköy Köyü
|105
|169
|2025/164
|Ulaştırma Ve Altyapıbakanlığı
|Musa Altığli
|17878,89
|17878,89
|Yeniköy Köyü
|105
|166
|2025/165
|Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
|İnci Yulalı
|17878,89
|3856,56
|Yeniköy Köyü
|105
|163
|2025/167
|Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
|Hanifi Altığli
|4809,84
|4809,84
|Yeniköy Köyü
|105
|157 Ve 158
|2025/168
|Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
|Kasım Altığli
|2128,75
114,79
|2128,75
114,79
|Yeniköy Köyü
|105
|154
|2025/169
|Ulaştırma Ve Altyapıbakanlığı
|Nesim Özaltığ
|1295,76
|1295,76
|Yeniköy Köyü
|105
|144 Ve 150
|2025/170
|Ulaştırma Ve Altyapıbakanlığı
|Necat Özaltığ
|6689,72
3509,53
|6689,72
3509,53
|Yeniköy Köyü
|105
|153
|2025/171
|Ulaştırma Ve Altyapıbakanlığı
|Asiye Altığli Kasım Altığli Emine Daşçi Zeynep Savaş
|131,55
|131,55
|Yeniköy Köyü
|105
|141
|2025/172
|Ulaştırma Ve Altyapıbakanlığı
|Dilek Altığli
|7835,87
|7835,87
|Yeniköy Köyü
|105
|138
|2025/173
|Ulaştırma Ve Altyapıbakanlığı
|Ayhan Altığli
|3623,55
|3623,55
|Yeniköy Köyü
|105
|135
|2025/174
|Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
|Azet Özsular
Güneş Özsular
Celal Özsular
Adem Özsular
Yıldız Özer
PınarBirlikler
|219,41
|219,41