DİGOR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Davacı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı vekili tarafından aşağıda dökümü yapılan taşınmaz maliklerinin davalı davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında verilen tensip kararı gereğince aşağıda dökümü yapılan taşınmazların pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedellerinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize dava açıldığı ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına aleyhine idari yargıda iptal davası adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince saptanmasına, müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen T.C Ziraat Bankası Digor Şubesi’ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

Mahalle Köy Ada Parsel Dosya No Davacı Davalı/ davalılar Malikler Taşınmazın Alanı M² Kamulaştırılan Alan M² Yeniköy Köyü 105 133 Ve 131 2025/160 Ulaştırma Ve Altyapıbakanlığı Beşbine Altığli 2052,01

3095,67 Yeniköy Köyü 105 174 Ve 175 2025/161 Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Gencer Tutaklı 1163,60

2883,11 Yeniköy Köyü 105 178 Ve 160 2025/162 Ulaştırma Ve Altyapıbakanlığı Faize Altığli 6303,81

7321,09 Yeniköy Köyü 105 171 2025/163 Ulaştırma Ve Altyapıbakanlığı İsa Altığli 1572,81 1572,81 Yeniköy Köyü 105 169 2025/164 Ulaştırma Ve Altyapıbakanlığı Musa Altığli 17878,89 17878,89 Yeniköy Köyü 105 166 2025/165 Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı İnci Yulalı 17878,89 3856,56 Yeniköy Köyü 105 163 2025/167 Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Hanifi Altığli 4809,84 4809,84 Yeniköy Köyü 105 157 Ve 158 2025/168 Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Kasım Altığli 2128,75

114,79 Yeniköy Köyü 105 154 2025/169 Ulaştırma Ve Altyapıbakanlığı Nesim Özaltığ 1295,76 1295,76 Yeniköy Köyü 105 144 Ve 150 2025/170 Ulaştırma Ve Altyapıbakanlığı Necat Özaltığ 6689,72

3509,53 Yeniköy Köyü 105 153 2025/171 Ulaştırma Ve Altyapıbakanlığı Asiye Altığli Kasım Altığli Emine Daşçi Zeynep Savaş 131,55 131,55 Yeniköy Köyü 105 141 2025/172 Ulaştırma Ve Altyapıbakanlığı Dilek Altığli 7835,87 7835,87 Yeniköy Köyü 105 138 2025/173 Ulaştırma Ve Altyapıbakanlığı Ayhan Altığli 3623,55 3623,55 Yeniköy Köyü 105 135 2025/174 Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Azet Özsular

Güneş Özsular

Celal Özsular

Adem Özsular

Yıldız Özer

PınarBirlikler 219,41 219,41