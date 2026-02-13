DİGOR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Resmi İlanlar

Davacı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı vekili tarafından aşağıda dökümü yapılan taşınmaz maliklerinin davalı davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya  tescili davasında verilen tensip kararı gereğince aşağıda dökümü yapılan taşınmazların pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedellerinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize dava açıldığı ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına aleyhine idari yargıda iptal davası adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince saptanmasına, müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen T.C Ziraat Bankası Digor Şubesi’ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

Mahalle KöyAdaParselDosya NoDavacıDavalı/ davalılar MaliklerTaşınmazın Alanı M²Kamulaştırılan Alan M²
Yeniköy Köyü105133 Ve 1312025/160Ulaştırma Ve AltyapıbakanlığıBeşbine Altığli2052,01
3095,67		2052,01
3095,67
Yeniköy Köyü105174 Ve 1752025/161Ulaştırma Ve Altyapı BakanlığıGencer Tutaklı1163,60
2883,11		1163,60
2883,11
Yeniköy Köyü105178 Ve 1602025/162Ulaştırma Ve AltyapıbakanlığıFaize Altığli6303,81
7321,09		6303,81
7321,09
Yeniköy Köyü1051712025/163Ulaştırma Ve Altyapıbakanlığıİsa Altığli1572,811572,81
Yeniköy Köyü1051692025/164Ulaştırma Ve AltyapıbakanlığıMusa Altığli17878,8917878,89
Yeniköy Köyü1051662025/165Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığıİnci Yulalı17878,893856,56
Yeniköy Köyü1051632025/167Ulaştırma Ve Altyapı BakanlığıHanifi Altığli4809,844809,84
Yeniköy Köyü105157 Ve 1582025/168Ulaştırma Ve Altyapı BakanlığıKasım Altığli2128,75
114,79		2128,75
114,79
Yeniköy Köyü1051542025/169Ulaştırma Ve AltyapıbakanlığıNesim Özaltığ1295,761295,76
Yeniköy Köyü105144 Ve 1502025/170Ulaştırma Ve AltyapıbakanlığıNecat Özaltığ6689,72
3509,53		6689,72
3509,53
Yeniköy Köyü1051532025/171Ulaştırma Ve AltyapıbakanlığıAsiye Altığli Kasım Altığli Emine Daşçi Zeynep Savaş131,55131,55
Yeniköy Köyü1051412025/172Ulaştırma Ve AltyapıbakanlığıDilek Altığli7835,877835,87
Yeniköy Köyü1051382025/173Ulaştırma Ve AltyapıbakanlığıAyhan Altığli3623,553623,55
Yeniköy Köyü1051352025/174Ulaştırma Ve Altyapı BakanlığıAzet Özsular
Güneş Özsular
Celal Özsular
Adem Özsular
Yıldız Özer
PınarBirlikler		219,41219,41

 

