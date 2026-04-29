DİNAR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

24/10/2025 tarihinde "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan Sanık Halep 1998 Doğumlu, MUSTAFA ALMOHAMAD hakkında Mahkememizce açılan kamu davası yapılan yargılaması sonucunda yukarıda tarih ve numarası yazılı kararı ile sonuç olarak;

Sanık MUSTAFA ALMOHAMAD'ın üzerine atılı Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak eylemi yönünden "Ceza Verilmesine Yer Olmadığına" karar verilmiştir.

Sanığın adresi tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 35. Maddesinin tatbik imkanı kalmadığından ilanın ulusal basında ilan suretiyle tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilanın ilan tarihi itibariyle 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı, yasal itiraz süresi içerisinde yasal yollara başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 24/04/2026