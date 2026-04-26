DİYARBAKIR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı TÜRKYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın Kabulü ile; Diyarbakır ili, Kocaköy ilçesi, Tepecik Mah. 136 ada 1 nolu parselin 07/08/2019 tarihli fen bilirkişi raporuna ekli krokide B harfi ile yeşil renkle gösterilen 23.926,88m2lik istimlak alanının davalıların adına paylı olarak kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile, tüm takyidatlardan ari olarak kullanım hakkı davacıya ait olmak üzere Maliye Hazinesi adına adına kayıt ve tesciline, bakiye hisselerin davalılar uhdesinde bırakılmasına,

2-Diyarbakır ili, Kocaköy ilçesi, Tepecik Mah. 136 ada 1 nolu parselin 07/08/2019 tarihli fen bilirkişi raporuna ekli krokide C harfi ile gösterilen 466,32m2lik irtifak alanının davalıların payına isabet eden kısmında davacı TPAO Genel Müdürlüğü lehine daimi İRTİFAK TESİSİNE, irtifak hakkının tapuya kayıt ve tesciline,

3-Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin 197.644,82TL olarak tespitine,

3-Toplulaştırma öncesi Diyarbakır 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2013/6 D.iş Acele El Koyma Kararında tespit ile depo edilen (23.926,88m2x10,04TL+irtifak alanı değeri: 1.541,73TL) 241.767,61TL kamulaştırma bedelinin mahkemece tespit edilen 197.644,82TL'den fazla olduğundan 197.644,82TL'nin aşağıda gösterildiği şekilde davalı ve dahili davalılara tapudaki payları veya mirasçılık belgelerindeki payları oranında;

AKRİME MİRASÇILARI;

Ayşe YAŞA'ya 551,54TL,

Emoş CEYLAN'a 6,89TL'nin kararın kesinleşmesi beklenmeden derhal peşin ve nakit olarak ödenmesine, Acele El Koyma dosyasından ödenmişse ödenmesine yer olmadığına, ödenmesi gereken ve tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapudaki ipotek, haciz ve vs. şerhlerle yükümlü TUTULMASINA ve tapu kayıt maliklerine ödenmesi için bankaya müzekkere yazılmasına,

4-Davalılar Mahmut ZERRAKİ, Mehmet SIDDIK OSKAN ve Hikmet ATAŞ, Remziye OSKAN, Osman ÇELİK, Hanifi TEZELCİ, İhsan KAYA ve Abdullah YAŞA yargılama sırasında taşımazdaki hisselerini devrettiklerinden bu davalılar yönünden karar verilmesine yer olmadığına,

5-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine 6459 sayılı Yasanın 6.maddesi ile eklenen hüküm uyarınca, dört ay içerisinde sonuçlandırılamayan davada, acele el koyma bedeli 241.767,61TL davalılara bedel tespiti ve tescil davasından önce veyahut bu dava açıldıktan itibaren 4 aylık süre içinde ödenmemiş ise tespit edilen 197,644,82TL bedelin tamamına dava tarihi olan 19/12/2017 tarihinden 4 ay sonrası olan 19/04/2018 tarihinden karar tarihi olan 10/12/2019'a kadar yasal faiz yürütülmesine, ödenmiş ise tespit edilen bedelden acele el koyma bedelinin mahsubundan sonra kalan fark bedel bulunmadığından faiz uygulanmasına yer olmadığına,

6-Toplulaştırma öncesi Diyarbakır 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2013/6 D.iş Acele El Koyma dosyasında vakıfbank hesabına fazlaca depo edilen 44.122,79TL'nin davalılara ödenmiş ise davalılardan FAİZSİZ olarak tapudaki payları ve mirasçılık payları oranında tahsili ile davacı idareye ÖDENMESİNE, ödenmemiş ise idareye İADESİNE,

7-Kısa kararın DERHAL İİK. 28 uyarınca Kocaköy Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine, müzekkereye 03/12/2018 havale tarihli fen bilirkişi raporu EKLENMESİNE,

8-2942 sayılı yasanın 24. Maddesi uyarınca yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

9-Karar tarihi itibari ile alınması gereken 44,40TL karar ve ilam harcından peşin alınan 31,40TL'nin mahsubu ile bakiye 13,00TL karar ve ilam harcının davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,

10-Davacı kendisini vekille temsil ettirmiş ise de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı 01/06/2019 gün 30791 Sayılı resmi gazetede yayımlanan kararı da göz önüne alındığında davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,

11-Bir kısım davalı ve dahili davalıların kendilerini vekil ile temsil ettirdikleri anlaşıldığından karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.725,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendilerini vekille temsil ettiren davalı ve dahili davalılara müteselsilen ve müştereken verilmesine,

Dair, tapu iptal ve tescil yönünden KESİN, bedel tespiti yönünden Davalılar; Şerif Yaşa, Sait OSkan ile Dahili davalılar; Cahit Oskan, Ferat Tezelci, Fesih Ateş, Mehmet Ateş, AHmet Kurt ile davalı Şükrü Oskan mirasçıları yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesinde istinafa yolu açık, diğer davalı ve dahili davalılar yönünden her birinin hissesine karşılık gelen bedelin MİKTAR İTİBARİ İLE KESİN olmak üzere karar açıkça okunup usulen anlatıldı.10/12/2019

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/04/2026