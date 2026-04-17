DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1- İlçemizde mevcut durumda kullanılan 1 adet toplu taşıma hattı(3 adet Güzergâh) Belediye Encümenince 04.05.2026 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 15:00da yapılacak ihale ile 5 yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 inci maddesi (p) bendinin Belediyemize tanıdığı yetki doğrultusunda; Doğubayazıt Belediyesi toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 maddesi hükmü gereğince Kapalı Teklif usulü ile yapılacaktır.

3- İhale edilecek hatlara ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SIRA

İHALEYE ÇIKARILACAK HAT

YILLIKMUHAMMEN KİRA BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI İHALE TARİH VE SAATİ İHALE SÜRESİ HASTANE

HATTI 1.GÜZERGAH, 2.GÜZERGAH, 3.GÜZERGAH

Lokasyon Detayları Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 1.530.979,52TL + KDV 229.646,928TL 30.04.2026

Saat: 15:00 5 YIL

İhaleye ilişkin ilgili bilgiler

a. İhale usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/A-36-37 maddeleri olup kapalı teklif usulüdür.

b. Teklifler 30.04.2026 tarih ve saat: 15:00’a kadar ihale komisyonuna sunulacaktır.

c. Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon (TRT) saat ayarı esastır.

4. İhalede, tabloda belirtilen muhammen bedel üzerinden yıllık kira ücreti üzerinden teklif verilecektir.

5. İhaleye İştirak Edecek İsteklilerden İstenen Evraklar:

a. İkametgâh Belgesi

b. Kimlik Fotokopisi

c. Geçici Teminatın Yatırıldığına Dair Dekont

d. Şartname Bedelinin Belediye Veznesine Yatırıldığına Dair Dekont

e. Vergi mükellefiyeti bulunduğuna dair evrak

f. SGK ve Vergi Dairesinden alınan en geç ihaleden 15 gün öncesine kadar tarihli borcu yoktur evrakı

g. Belediyemize gecikmeye girmiş borcunun olmadığını gösterir Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecek Borcu yoktur evrakı

h. İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair yazılı taahhütname

i. Vergi dairesinden alacakları belge ile en geç ihale ilan tarihinde toplu taşımacılık faaliyetiyle uğraştığını gösterir evrak sunmak zorundadır.

j. İmza yetki belgeleri

i-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyanı

ii-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

iii-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

k. Oda kayıt belgesi:

İsteklinin Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, şoförler otomobilciler ve nakliyeciler esnaf odası , ticaret sanayi odası veya esnaf sanatkâr odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu şoförler otomobilciler ve nakliyeciler esnaf odası ,Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içindealınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

6. İhale üzerine kalan istekli ile 2886 Sayılı Yasanın 37. Maddeleri hükümleri çerçevesinde sözleşme imzalanacaktır.

7. 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir.

8. Hat işletmeciliği ile ilgili maliye ve diğer kamu kuruluşlarıyla ilgi tahakkuk edecek tüm giderler ve diğer masraflar kiracıya aittir.

9. İhale Şartnamesi ve ekleriDoğubayazıt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 2.000,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.