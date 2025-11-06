DÖRTYOL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde davalı olarak bulunan 22627942464 TC kimlik numaralı YUSUF ABDULMUTTALİP GÜNAY'ın mahkememize bildirilen ve mahkememizce araştırılan adreslerine yapılan tebligatların iade edildiği, resmi kurum ve kuruluşlardan yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilen adresine yapılan tebligatın da iade edildiği anlaşıldığından, gerekçeli kararın hüküm özetinin ve temyiz başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Mahkememizin 2019/234 Esas, 2022/139 sayılı kararı ile "Davanın KABULÜ ile,1- Hatay İli Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi 414 parsel sayılı nolu taşınmazın davalılar adına kayıtlı tapusunun iptali ile davacı kurum adına tapuya kayıt ve tesciline,2- Hatay İli Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi 414 parsel sayılı nolu taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 140.550,53 TL olduğunun tespitine," dair karar verilmiş olup, davacı TPAO vekili tarafından sunulan temyiz dilekçesi ile" kararın taşınmaz m2 bedeli yönünden, tespit edilen vasfı yönünden, bedele faiz işletilmesi yönünden, dosyada mevcut Belediye yazıları arasındaki çelişkiler yönünden ve mahkemece dikkate alınacak diğer nedenlerle temyiz itirazlarımızın kabulü ile yerel mahkeme ilamının müvekkil idare lehine BOZULMASINI" talep etmiş olup, 22627942464 TC kimlik numaralı YUSUF ABDULMUTTALİP GÜNAY adına ilanen tebliğ olunur. 31.10.2025