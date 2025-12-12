DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıdaki tabloda, yeri, konumu ve niteliği belirtilen mülkiyeti tam ve/veya hisseli olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35.a/ 45. Maddesi ve “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik” gereğince açık/*kapalı teklif usulü satışı yapılacaktır.

Satış işlemi ile ilgili şartname DSİ 10.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

1. İsteklilerin DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzlarıyla birlikte aşağıda belirtilen ihale gün ve saatinde DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda (Yenişehir / Diyarbakır) hazır bulunmaları ilan olunur.

2. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ihale günü ve saatinden önce yatırmak şarttır. Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdikli vekâletnameyi vermek şarttır.

İHALE KONUSU TAŞINMAZIN:

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAH. / KÖYÜ ADA NO PARSEL NO TAPU ALANI DSİ HİSSESİ HİSSEYE DÜŞEN M2 TAŞINMAZ CİNSİ İMAR DURUMU BİRİM FİYAT TL / M2 TOPLAM BEDEL TEMİNAT MİKTARI İHALE TARİHİ İHALE DURUMU İHALE SAATİ 1 DİYARBAKIR EĞİL MUSAN 102 12 134.123,46 131508/134123 131.508,45 TARLA YOK 153,58 20.197.379,52 605.921,39 25.12.2025 Satış 09.30 2 MARDİN NUSAYBİN ÇATALÖZÜ 184 2 2.181,12 37588/218112 375,88 ARSA VAR 13.485,80 5.069.045,27 152.071,36 25.12.2025 Satış 10.30 3 MARDİN NUSAYBİN ÇATALÖZÜ 185 1 1.633,79 33448/163379 334,48 ARSA VAR 11.042,07 3.693.351,94 110.800,56 25.12.2025 Satış 11.00 4 DİYARBAKIR KAYAPINAR TALAYTEPE 1475 2 4150,84 4370/103771 174,80 ARSA VAR 13.594,97 2.376.401,89 71.292,06 25.12.2025 Satış 11.30

3.Diyarbakır İli, Eğil İlçesi Musan Mahallesi 102 ada 12 nolu parsel, 2886 sayılı kanunun 35.a. Maddesi uyarınca kapalı teklif taşınmaz satış ihalesi DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Toplantı salonunda yapılacaktır. Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Taleytepe Mahallesi 1475 ada 2 nolu parsel, Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Çatalözü köyü 185 ada 1 nolu parsel ve Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Çatalözü köyü 184 ada 2 nolu parsel için yukarıda gerekli bilgileri verilen DSİ ye ait taşınmazların yukarıdaki toblodaki yazılı gün ve saatte 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif taşınmaz satış ihalesi DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4.İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a.Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu

b.Yasal yerleşim yerine gösterir belgeyi (Kanuni ikametgah sahibi olmak)

c.Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri

d.Gerçek kişilerin T.C Kimlik Numarasını bildirmeleri ile Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, Tüzel Kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri

e.Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik, adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerine veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.

5.İhale dosyaları ve şartnameleri mesai saatleri içerisinde DSİ 10. Bölge Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir.

6.Satışa sunulan taşınmazların muhammen bedeli KDV hariç yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup Geçici teminat bedeli, 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi uyarınca, tahmin edilen bedelin %3’ ü oranında alınacaktır. Geçici Teminat Bedeli yatırılırken açıklama kısmına ihaleye girecek kişinin T.C No’su ve ihaleye girilecek taşınmazın ada parsel bilgisi girilmesi gerekmektedir.

7.Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

8.Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

9.Geçici Teminat Bedeli, ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü veznesine (Diyarbakır) veya DSİ 10.Bölge Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Diyarbakır Şubesindeki TR53 0001 0000 9135 8289 1460 95 Tek İdare Alt Tahsilat Hesabı Nolu hesaba yatırılabilir veya banka teminat mektubu olarak verilecektir. .(2886/26.b)

10.İhaleden meydana gelen bütün vergi, resmi harçları, alım satım giderleri ödenmesi gerekecek tüm giderler ve KDV İhale edilene aittir. İhale Bedeli alıcı tarafından şartnamede belirtildiği şekilde peşin olarak ödenecektir.

11.Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12.Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkarılan parselin, dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatı ihale edilirken kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

13.Satışa konu taşınmaz teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

14.İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta Amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7.gün kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

15.08.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde müşteri ihale bedelini peşin yatırmak, ihaleyle ilgili vergi resim ve harçları ve diğer giderleri ödemek, adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye irat kaydedilir.

17.İhaleden meydana gelen bütün vergi (%10 KDV, % 0,948 Damga Vergisi ve % 0, 569 Karar Pulu) resmi harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gerekecek tüm giderler ihale edilene aittir. İhale bedeli, alıcı tarafından Şartnamede belirtildiği şekilde peşin olarak ödenecektir. İhale edilen (alıcı) tapu tescilini sağlamak zorundadır.

18.İlan metninde 39. Sırada bulunan kapalı teklif usulü ihaleye katılmak isteyenler taşınmaz mal şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektubunu içeren iç zarf ile birlikte ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen belgeleri yine taşınmaz mal şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlanacak ikinci zarfa (dış zarf) koyarak kapattıkları tekliflerini en geç 25.12.2025 Perşembe günü saat 09:30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile postadaki gecikmeden kaynaklı teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

19.Taşınmazların bir kısmı paylı mülkiyet olup, Paylı mülkiyetin devri ile ilgili 4721 Sayılı Medeni Kanunun 732, 733, 734 ve 735 numaralı maddelerinde belirtildiği üzere paydaşların ön alım hakkı mevcuttur. Açık/kapalı teklif usulü ihale yolu ile yapılan satış sonrası Alıcı ve/veya İdare diğer paydaşlara noter aracılığı ile ön alım hakkı kullanımı ile ilgili tebligat yapabilir.

20.Satışla ilgili her türlü vergi ( KDV, Karar Pulu ve Damga Vergisi ) ile tapu masrafları alıcıya aittir.



NOT: Saatinde sonuçlanmayan ihalelere müteakip saatlerde devam olunacaktır.

BİLGİ İÇİN:0412 237 49 61-1204 ve 1217

İLAN OLUNUR