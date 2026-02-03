DURAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Belediye Encümenin 27.01.2026 tarih ve 5 nolu kararı gereğince Durağan Belediye Başkanlığına ait1Adet Arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Yasanın 45 maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile SATIŞ İhalesi yapılacaktır.

2. İhale 18.02.2026 Çarşamba günü Saat 14.00 da Encümen huzurunda Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili geçici teminat ve ihale saati aşağıda gösterilmiştir.

S.

NO MAHALLE MEVKİİ NEVİ ADA PARSEL İMAR DURUMU YÜZÖLÇÜMÜ(M2) NİTELİĞİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İ.Saati 1 GÖKIRMAK

MAHALLESİ CUMHURİYET CAD SATIŞ 162 7 TİCARET+KONUT BİTİŞİK NİZAM 5 KAT 944,30 m2 ARSA



15.580.950,00 TL





468.000,00 TL

14.00

4-Kesinleşen ihale kararı 5(Beş) gün içinde alıcıya tebliğ edilir. İhale üzerinde kalan istekli Komisyon kararının kendisine veya yasal adresine tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içerinde ihale bedelini ve peşin olarak ödeyecektir

5- Kesinleşen ihale kararından sonra arsanın devir işlemleri sırasında doğabilecek her türlü harçlar, damga vergileri icra masraflarıv.b ve devir işlemleri sırasında tüm masraflar alıcıya aittir, İhale Şartnamesi( (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır

6- İhale şartnamesi Belediyemiz İhale Biriminde mesai saatleri içinde ücretsiz görülebilir, 300,00 TL(Üç yüz Türk Lirası)Ücret karşılığında satın alınabilir

7-2886 sayılı ihale Maddelerine göre ihaleye katılmalarında yasaklı yasaklama kararı olanlar ihaleye katılamazlar.

8-İhaleye Girecekler:

8.1.Gerçek Kişiler;

a.Kanuni ikamet belgesi

b.T.C.Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c.Türkiye’deTebligat adresi beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve Fask numarası

d.İmza beyannamesi (Yazılı)

e.Noter tasdik vekâletname ve imza beyannamesi

f.Doküman ve Şartname Alındı Makbuzu

g.Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu(süresiz limit içi)

h.Durağan Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair (borcu yoktur belgesi)

8.2.Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

a. Türkiye’de Tebligat adresi beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve Fask numarası

b. Tüzel Kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı

c. Noter Tasdikli beyannamesi

d. Vekil ise Noter Tasdikli Vekâletname ve imza beyannamesi

e. Doküman ve Şartname Alındı Makbuzu

f. Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu(süresiz limit içi)

g. Durağan Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair (borcu yoktur belgesi)

h. Ticaret ve veya Sanayi odası veya Esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgesi

i. İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde

j. Ortak Girişim olması halinde tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi ve gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

9- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

10- Oluşabilecek olumsuzluklarda DURAĞAN mahkemeleri yetkilidir.

11- İhale saatinden önce taşınmazlar yerinde görülebilecektir. İhale saatinden sonra ihaleye girenlerin taşınmazları gördükleri kabul edilmiş sayılacaktır.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.