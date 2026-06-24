DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Madde-1: İdareye İlişkin Bilgiler

İdarenin Adı: Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

Adres: Aziziye Mah. Şehit Ramazan Gel Cad. No:7 Merkez/Düzce

Telefon: 0380 523 13 00

Madde-2: İhale Edilecek Kantin



S.N. İdare Adı İhale Edilecek Yer İşin süresi Muhammen Bedeli Geçici Teminat

1 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği Merkez Hizmet Binası kantini 1 (Bir) Yıl 7.620.000,00 TL 1.905.000,00 TL 2 Muncurlu Hizmet Binası kantini 1 (Bir) Yıl 570.000,00 TL 142.500,00 TL

Merkez Hizmet Binası kantin: Düzce Atatürk Devlet Hastanesinin Aziziye Mah. Şehit Ramazan Gel Cad. No: 7 Merkez / Düzce adresindeki hizmet binasının, acil servis yanındaki kapalı 40 m2 alan ve 100 m2 açık kantin alanı ve hastane ana giriş bölümündeki kapalı 50 m2 ve 100 m2 açık kantin alanı olmak üzere 2 (iki) ayrı yer,

Muncurlu Hizmet Binası kantin: Düzce Atatürk Devlet Hastanesinin Muncurlu Köyü Merkez / Düzce adresindeki hizmet binası poliklinik girişinde bulunan 100 m2 kapalı kantin alanı acil servis girişinde 5 m2 kantin alanı olmak üzere 2 (iki) ayrı yer,

Madde-3: İhale İle İlgili Bilgiler

İhale Usulü: Kantin İhalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İhale Süresi: Kira süresi 1 (bir) yıldır.

Ödeme: Kira bedeli yıllık olup, tamamı sözleşmenin düzenlenmesinden önce peşin ödenir.

İhalenin Yapılacağı Adres : Düzce Atatürk Devlet Hastanesi toplantı solonu (1.Kat)

Aziziye Mah. Şehit Ramazan Gel Cad. No: 7 Merkez / DÜZCE

İhale Tarihi: 07.07.2026 (Salı günü)

İhale Saati: Merkez Hizmet Binası kantin: saat 10:30’da

Muncurlu Hizmet Binası kantin: saat 14:30’da yapılacaktır.

Madde-4: İhaleye Katılmak İçin Gerekli Olan Belgeler:



1. Geçici teminatlar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Türkiye Halk Bankası Düzce Şubesindeki TR17 0001 2009 3270 0005 0000 68 hesabına yatırıldığına dair dekont veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış mevduat ve katılım bankalarının verecekleri, ihale tarihinden itibaren süresiz teminat mektupları.

2.Yasal yerleşim yerini gösterir belge.(ikametgâh)

3.Nüfus Cüzdanı Sureti

4.Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi son altı ay içerisinde alınmış olacaktır.

5.Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi

6.Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname

7.Vergi ve SSK Prim borcu olmadığına ilişkin kurumlardan alınacak belgeyi ibraz edecektir.

8.İhale katılacak istekliler; ihale tarihi itibari ile son 5 yıl içinde; merkez kantin için en az 300 yataklı - muncurlu kantin için ise en az 100 yataklı kamu hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarında ihale konusu veya benzer işi yapmış ve tamamlamış olduğuna dair belgeleri ihale dosyasında olacaktır.

9. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, daha önce kamu veya özel sektörde imzaladığı sözleşmesinin herhangi bir nedenle feshedilmemiş ve kiralamadan kaynaklanan herhangi bir kira, elektrik, su, ısınma gibi borcu olmadığını gösterir belgenin aslını ihale dosyasında sunacaktır.

10.Posta ile yapılacak müracaatlar da teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununu 38. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare hiç bir şekilde sorumlu değildir.

11.İşletmeye verilecek alanlar yetkili personelimiz refakatinde mahallinde görülebileceği gibi ihaleye ilişkin şartname ve ekleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Satınalma servisinde mesai saatleri içerisinde incelenebilir. İstekli katılacağı kantin ihalesini belirterek 2.000,00 TL (ikibintl) karşılığında şartname temin edilebilir. Şartname bedelleri; Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Türkiye Halk Bankası Düzce Şubesindeki TR17 0001 2009 3270 0005 0000 68 hesabına yatırılarak dekontu şartname alınırken teslim edilecektir. Dekonta teklif verilen kantin adı yazılacak ve kantin ihalesi doküman bedeli olarak açıklama yazılacaktır, istekli firmanın/şahsın TC veya Vergi No dekontta belirtilecektir. İhaleye teklif vermek isteyenler doküman satın almak zorundadır.

Madde-5: İhaleye Katılamayacak Olanlar:

1.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesine istinaden İhaleye Katılamayacak olanlar:

1.1. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhrî hısımları, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortakları hariç).

1.2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

2.Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihaleye katılamazlar.

Madde-6:

1.Komisyon, 2886 Sayılı Kanunun 29. Maddesine istinaden gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2.Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler istekliye/yükleniciye aittir.

İlan 6 (Altı) Maddeden oluşmaktadır.