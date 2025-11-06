DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kullanımı Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde



2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi (Açık İhale Usulü) ile 19/11/2025 Çarşamba günü Saat 11:25 de Belediye Meclis Salonunda belirtilen tarih ve saatte kiralama ihalesi yapılacaktır.

SIRA

NO MEVKİİ ADA/PARSEL M² AYLIK KİRA

/M² BİRİM FİYATI YILLIK KİRA MUHAMMEN TOPLAM

FİYATI İHALE TARİH VE

SAATİ 1 HÜRRİYET MAH. 3151 ADA

1 PARSEL 30 M² 10.750,00 ₺ 322.500,00 ₺ 19/11/2025

11:15

İhalenin yapılacağı yer:Düziçi Belediye Başkanlığı

İhale Usulü:2886 Sayılı D.İ.K.45 Md. Açık Teklif Usulü

İdarenin Adresi:Hürriyet Mah.Refik Cesur Bulvarı No:25 Düziçi/OSMANİYE

Şartname Bedeli:300.00TL(Üç Yüz Türk Lirası)

İhaleye katılmak isteyenlerin,ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları ve incelemeleri ve tekliflerini de

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-GERÇEK KİŞİLER

a)İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdan Sureti

b)İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Senedi

c)2886 Sayılı D.İ.K da belirtilen şekilde Geçici Teminat

d)Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortam Girişim Beyannamesi

e)Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname

f)Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

g)Şartname alındı makbuzu

ğ)Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı

2-TÜZEL KİŞİLER

a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

veya imza sirküleri

b)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel kişi-

liğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c)2886 Sayılı D.İ.K da belirtilen şekilde Geçici Teminat

d)Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortam Girişim Beyannamesi

e)Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname

f)Şartname alındı makbuzu

g)Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı