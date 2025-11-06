EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile kiraya verilecektir.

S.

NO

İL/İLÇE ADRES /ADA/PARSEL KULLANIM AMACI KİRALAMA SÜRESİ FİİLİ DURUMU TAHMİNİ AYLIK

KİRA BEDELİ

(KDV hariç) GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ İHALE GÜN VE SAATİ 1 Edirne/ Merkez Atatürk Mahallesi,

Arda Caddesi, No:6 Kafeterya, Çay Bahçesi 10 yıl İşgalli 100.000,00 360.000,00 10.000,00 18 Kasım Salı

Saat 10.45 2 Edirne/ Merkez Fatih Mahallesi, İzzet Arseven Caddesi, No:1 Çay Bahçesi, Büfe 10 yıl İşgalli 25.000,00 90.000,00 10.000,00 18 Kasım Salı

Saat 11.30 3 Edirne/ Merkez Abdurrahman Mahallesi, Eski İstanbul Caddesi,No:121/23-24 Lokal, Kahvehane 10 yıl İşgalli 10.000,00 36.000,00 10.000,00 18 Kasım Salı

Saat 13.15 4 Edirne/ Merkez Sabuni Mahallesi,

Atatürk Bulvarı, No:339 Çiçek Satış Dükkanı 10 yıl İşgalli 15.500,00 55.800,00 10.000,00 18 Kasım Salı

Saat 13.45 5 Edirne/ Merkez 100. Yıl Mahallesi,

Uygar Sokak, No:2/1 Sosyal Tesis 3 yıl İşgalli 11.000,00 11.880,00 10.000,00 18 Kasım Salı

Saat 14.15 6 Edirne/ Merkez Abdurrahman Mahallesi,

Eski İstanbul Caddesi, No:121 Büfe, Çay Bahçesi 10 yıl İşgalli 20.000,00 72.000,00 10.000,00 19 Kasım Çarşamba

Saat 10.45 7 Edirne/ Merkez Kocasinan Mahallesi, Faika, Şahika, Raika Erkut Sokak, No:3/1 Lokal, Kafeterya 10 yıl İşgalli 100.000,00 360.000,00 10.000,00 19 Kasım Çarşamba

Saat 11.30 8 Edirne/ Merkez Fatih Mahallesi,

Veli Gürkan Caddesi, No:4 Kafeterya, Çay Bahçesi, İçkili Lokanta 10 yıl İşgalli 61.000,00 219.600,00 10.000,00 19 Kasım Çarşamba

Saat 13.15 9 Edirne/ Merkez 1. Murat Mahallesi,

Çetin Emeç Caddesi, No:1 Lokal, Kafeterya 10 yıl İşgalli 75.000,00 270.000,00 10.000,00 19 Kasım Çarşamba

Saat 14.00 10 Edirne/ Merkez Yancıkçışahin Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, No:1 Büfe, Kafeterya 10 yıl İşgalli 30.000,00 108.000,00 10.000,00 20 Kasım Perşembe

Saat 10.45 11 Edirne/ Merkez 1. Murat Mahallesi,

Haşim İşcan Caddesi, No:18 Lokal, İçkili Lokanta 10 yıl İşgalli 100.000,00 360.000,00 10.000,00 20 Kasım Perşembe

Saat 13.15 12 Edirne/ Merkez Atatürk Mahallesi,

Arda Caddesi, No:8 Halı Saha, Kafeterya 10 yıl İşgalli 90.500,00 325.800,00 10.000,00 20 Kasım Perşembe

Saat 13.45 13 Edirne/ Merkez Cumhuriyet Mahallesi,

Kavgaz Tabya Sokak, No:2 Halı Saha, Kafeterya 10 yıl İşgalli 97.500,00 351.000,00 10.000,00 20 Kasım Perşembe

Saat 14.30



İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a-) Gerçek kişilerden; üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

b-) Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, irtibat için telefon ve varsa faks numarası, elektronik posta adresi ve aktif edilmiş UETS adresi.

c-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri aslı. (ihale günü geçerli).

ç) Dernek olması halinde, ihale ilan tarihi itibariyle geçerli olan Edirne Valiliği Dernekler Masasından alınacak en az 3 yıl süreli faaliyette olduğunu gösteren belge, ihaleye katılacak yetkiliyi belirten Dernek karar defterinin noter onaylı örneği.

d-) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş ve ihale günü de geçerli olacak şekilde düzenlenmiş noter onaylı vekâletname aslı.

e-) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyanname aslı ve eki ortaklık sözleşme aslı. (ihale günü geçerli).

f-) Talipli ihale öncesi yer görme belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

g-) İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasına istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

ğ-) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak Edirne Belediye Başkanlığı veznelerine yatırdıklarına dair makbuz veya Edirne Belediye Başkanlığı banka hesaplarına yatırdığına dair banka dekontu veya süresiz ve limit içi teminat mektubu aslı dosyasına konulacaktır.

h-) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları borcu yoktur yazısı. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

ı-) İhaleye katılacaklardan ilan tarihi itibari ile Edirne’de en az 3 yıl süre ile ihale konusu işlerden; 1 nolu ilan için Kafeterya ve Çay Bahçesi işlerini, 2-6 nolu ilanlar için Çay Bahçesi ve Büfe işlerini, 3 nolu ilan için Lokal ve Kahvehane işlerini, 4 nolu ilan için Çiçek Satış işini, 7-9 nolu ilanlar için Lokal ve Kafeterya işlerini, 8 nolu ilan için İçkili Lokanta ve Çay Bahçesi, 10 nolu ilan için Büfe ve Kafeterya işlerini, 11 nolu ilan için Lokal ve İçkili Lokanta işlerini, 12-13 nolu ilanlar için Halı Saha ve Kafeterya işlerini yaptığına dair Vergi Dairesi’nden onaylı belge veya ilan tarihi itibari ile Edirne’de en az 3 yıl süre ile belirtilen işleri yaptığına dair Edirne Belediyesi’nden alınmış iş yeri açma ve çalışma ruhsatı.

i) 3-7-9-11 nolu ihalelere katılacaklardan; ilan tarihi itibariyle geçerli olan Edirne Valiliği Dernekler Masasından alınacak en az 3 yıl süreli faaliyette olduğunu gösteren belge ve ihaleye katılacak yetkiliyi belirten Dernek karar defterinin noter onaylı örneği.

j-) İhaleye katılacaklardan ihale tarihi itibari ile en az 3 yıldır Edirne Ticaret Odası ya da Edirne Esnaf Odası’na kayıtlı olduğuna dair belge.

k) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz (10.000,00-TL). Şartname bedelinin ihale gününden 1 gün önce mesai saati bitimine kadar yatırılması gerekmektedir.

l-) İstekliler ihale öncesi, şartname ve eklerinin her bir sayfasını “okudum, anladım ve kabul ediyorum” yazarak imzalı bir şekilde teslim edecektir.

İhale şartnameleri her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya 10.000,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için şartname bedelinin yatırılmış olması zorunludur.

2886 sayılı D.İ.K. nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleler 18 Kasım Salı, 19 Kasım Çarşamba, 20 Kasım Perşembe günleri tabloda belirtilen saatlerde Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. (Atatürk Kültür Merkezi-Atatürk Mahallesi, Şükrüpaşa Caddesi, No:24/1b)

İlan olunur.