EDREMİT 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

TEBLİĞ EDİLEN KİŞİ: SONER TENLİK- TC NO:325*****802

Davacı TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFI aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Talebin KABULÜ İle, 40984235678 T.C.Kimlik nolu muris PERVİN İNSEL'e ait Eskişehir 1. Noterliğinin 10/05/2017 tarih ve 08744 yevmiye numaralı vasiyetnamesinin açılıp okunduğunun TESPİTİNE,

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 597/1 maddesi uyarınca mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneğinin TEBLİĞİNE,

2-Vasiyetnamenin okunmuş olmakla kasada saklanmasına,

Dair tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya ulaşılabilecek her hangi bir Sulh Hukuk Mahkemesine, istinaf harcı yatırılmak suretiyle verilecek bir dilekçe ile veya Mahkeme zabıt katibi aracılığı ile sözlü beyanı tutanak haline getirilmek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 25.11.2025"

Şeklinde karar verilmiş olup, ilgili karar Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı vekili Av.Savaş Baytok'un 12/02/2025 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile usul ve yasaya aykırı olan kararın kaldırılması talebi ile istinaf edilmiştir.

Teblig yapılamayan Soner Tenlik'e KARAR VE İSTİNAF DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/02/2026