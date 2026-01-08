EDREMİT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

1-2025/244 Esas - Havran, Hüseyinbeşeler Köyü/Mah, 129 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın 54,83 m² arazinin daimi irtifak hakkı, taşınmaz maliki: YUNUS ÖKMEN

2-2025/245 Esas - Havran, Hüseyinbeşeler Köyü/Mah, 161 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın 20,34 m² arazinin daimi irtifak hakkı, taşınmaz maliki: MERYEM ÖKMEN

3-2025/246 Esas - Havran, Hüseyinbeşeler Köyü/Mah, 124 ada, 3 parsel sayılı taşınmazdan 199,37 m² arazinin daimi irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: RAHİM ÖZENÇ, CEMİLE KOCABIYIK, BAYRAM ÖZENÇ, RAMAZAN ÖZENÇ, GÜLSÜM KAYAR

4-2025/247 Esas - Havran, Hüseyinbeşeler Köyü/Mah, 161 ada, 230 parsel sayılı taşınmazdan 80,40 m² arazinin daimi irtifak hakkı; 161 ada, 231 parsel sayılı taşınmazdan 5,29 m² arazinin mülkiyet hakkı; taşınmaz malikleri: KADRİYE BEDİL, GÖKHAN EREN, REMZİ EREN, NESLİHAN EREN, HASAN EREN

5-2025/248 Esas - Havran, Hüseyinbeşeler Köyü/Mah, 161 ada, 222 parsel sayılı taşınmazdan 75,14 m² arazinin daimi irtifak hakkı ile 38,84 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı; 161 ada, 223 parsel sayılı taşınmazdan 378,88 m² arazinin mülkiyet hakkı, taşınmaz malikleri: AYŞE DUDU ÇETİNKAYA, HAYRULLAH ÇETİNKAYA, MUSTAFA ÇETİNKAYA, NECİBE ÇETİNKAYA

6-2025/249 Esas - Havran, Tekke Köyü/Mah, 227 ada, 11 parsel sayılı taşınmazdan 278,46 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 125,42 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifa hakkı, taşınmaz maliki: Ahmet oğlu MEHMET NURİ

7-2025/250 Esas - Havran, Tekke Köyü/Mah, 227 ada, 39 parsel sayılı taşınmazdan 557,17 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 278,27 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: İSMAİL GÜLAY

8-2025/251 Esas - Havran, Hüseyinbeşeler Köyü/Mah, 192 ada, 17 parsel sayılı taşınmazdan 513,32 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 439,69 m² 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: YAHYA ATAMAN, ÜMMÜHAN ATAMAN, ÜRFET ATAMAN, AYŞE KAYAR

9-2025/252 Esas - Havran, Hüseyinbeşeler Köyü/Mah, 192 ada, 19 parsel sayılı taşınmazdan 742,3 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 378,67 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: İSA ÇETİNKAYA, MUHLİS ÇETİNKAYA, AYŞE ARACI, ELİF ÖKMEN

10-2025/253 Esas - Havran, Hüseyinbeşeler Köyü/Mah, 192 ada, 20 parsel sayılı taşınmazdan 420,92 m² arazinin daimi irtifak, 232,2 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki:HABİBE URAS

11-2025/254 Esas - Havran, Tekke Köyü/Mah, 227 ada, 46 parsel sayılı taşınmazdan 600,05 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 305,17 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: ASIM ESER, AYSUN BARAN

12-2025/255 Esas - Havran, Hüseyinbeşeler Köyü/Mah, 195 ada, 22 parsel sayılı taşınmazdan 526,74 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 286,71 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: MUSTAFA SAKAR, MEHMET SAKAR, ALİ SAKAR, YILMAZ SAKAR

13-2025/256 Esas - Havran, Temaşalık Köyü/Mah, 114 ada, 5 parsel sayılı taşınmazdan 392,59 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 267,14 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: ZELİHA ERAL

14-2025/257 Esas - Havran, Hüseyinbeşeler Köyü/Mah, 195 ada, 24 parsel sayılı taşınmazdan 624,15 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 246,75 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: AYŞE ÇETİNKAYA, HALİL ÇETİNKAYA, KADRİYE FENEROĞLU, ZAFER ÇETİNKAYA

15-2025/258 Esas - Havran, Hüseyinbeşeler Köyü/Mah, 124 ada, 2 parsel sayılı taşınmazdan 176,05 m² arazinin daimi irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: HALİL KARATAŞ, METİN KARATAŞ, HAYDAR KARATAŞ, SEVİM ÇETİNKAYA, FİKRET KARATAŞ, NERGÜL ÖKMEN

16-2025/259 Esas - Havran, Temaşalık Köyü/Mah, 114 ada, 22 parsel sayılı taşınmazdan 887,1 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 442,41 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: VELİ HOROZOĞLU

17-2025/260 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 137 ada, 61 parsel sayılı taşınmazdan 108,01 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 108,26 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: MEHMET LEVENT TUNÇ

18-2025/261 Esas - Havran, Mescit Köyü/Mah, 161 ada, 6 parsel sayılı taşınmazdan 944,35 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 471,22 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: AYFER GEÇGİN

19-2025/262 Esas - Havran, Tepeoba Köyü/Mah, 114 ada, 6 parsel sayılı taşınmazdan 770,32 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 414,29 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: HASAN BAŞARAN

20-2025/263 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 137 ada, 65 parsel sayılı taşınmazdan 1.051,51 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 489,73 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: NESLİHAN OKTAY

21-2025/264 Esas- Havran, Temaşalık Köyü/Mah, 112 ada, 10 parsel sayılı taşınmazdan 331,92 m² arazinin daimi irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: MÜESSER KAHYAOĞLU, BUKET BÜKEN, MEHMET KAHYAOĞLU, NECLA KAHYAOĞLU, SIRRI KAHYAOĞLU

22-2025/265 Esas - Havran, Çamdibi Köyü/Mah, 0 ada, 289 parsel sayılı taşınmazdan 133,27 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 84,86 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: HIFZI KAHYAOĞLU, NEZAHAT ERCAN, HASAN HÜSEYİN DEVECİ, MEHMET ALİ DEVECİ, FATMA NESRİN AFACAN, BERRİN DEVECİ, İNAN DEVECİ, AYŞE BİLGİN BOSTANCIOĞLU

23-2025/266 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 141 ada, 2 parsel sayılı taşınmazdan 1.410,66 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 752,36 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: Nasuh oğlu RAŞİT EYBEK, DUDU EYBEK, MEHMET EYBEK, CEMİLE EYBEK, Davut oğlu RAŞİT EYBEK, EMİNE ACAR, CENNET GÜNER

24-2025/267 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 141 ada, 4 parsel sayılı taşınmazdan 714,32 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 338,82 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: MUHAMMET ÖZGÜN, FATMA ÇAKIR

25-2025/268 Esas - Havran, Mescit Köyü/Mah, 161 ada, 31 parsel sayılı taşınmazdan 606,09 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 316,77 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: MEHMET ALTINER

26-2025/269 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 141 ada, 11 parsel sayılı taşınmazdan 205,21 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 59,19 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı; 160 ada, 31 parsel sayılı taşınmazdan 642,22 m² daimi irtifak hakkı, 280,77 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı; taşınmaz malikleri: ELİFE ÖZTÜRK, GÜLLÜ ÖZTÜRK, İBRAHİM ÖZTÜRK, MUSTAFA ÖZTÜRK

27-2025/270 Esas - Havran, Çamdibi Köyü/Mah, 0 ada, 290 parsel sayılı taşınmazdan 743,74 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 377,52 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: İSMAİL KARA, DUDU ÖZKAN, MUSTAFA SARI, RAMAZAN SARI, HASAN SAKAR, NEVSER SAKAR, HÜSEYİN SAKAR, RAYHAN SAKAR, ÇİLER SAKAR, GÜLER OKYAY, GÖKSEL KARA, MÜRÜVVET KARA, RİFAT KARA, MEHMET KARA, NACİYE KARABULUT, ZELİHA AFACAN, AYŞE TAŞKIN

28-2025/271 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 104 ada, 132 parsel sayılı taşınmazdan 327,67 m² arazinin mülkiyet hakkı; 104 ada, 130 parsel sayılı taşınmazdan 28,85 m² arazinin daimi irtifak hakkı; 104 ada, 148 parsel sayılı taşınmazdan 5,29 m² arazinin mülkiyet hakkı; 104 ada, 147 parsel sayılı taşınmazdan 42,59 m² arazinin daimi irtifak hakkı; taşınmaz malikleri: GÜLTEN ALTINTAŞ, CEMALETTİN ALTINTAŞ

29-2025/272 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 141 ada, 17 parsel sayılı taşınmazdan 536,15 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 484,34 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: ABDULLAH KAYAR, HANİFE KAYAR

30-2025/273 Esas - Havran, Çamdibi Köyü/Mah, 0 ada, 295 parsel sayılı taşınmazdan 2.664,47 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 1.319,43 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: HALİL KAPLAN, PELİN KAPLAN

31-2025/274 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 141 ada, 19 parsel sayılı taşınmazdan 497,77 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 2,53 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: AYŞE GÜLER

32-2025/275 Esas - Havran, Çamdibi Köyü/Mah, 0 ada, 334 parsel sayılı taşınmazdan 364,27 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 173,69 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: AYŞE SEVİL, OSMAN SEVİL

33-2025/276 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 141 ada, 79 parsel sayılı taşınmazdan 996,84 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 334,96 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: RUKİYE GÜNER

34-2025/277 Esas - Havran, Çamdibi Köyü/Mah, 0 ada, 345 parsel sayılı taşınmazdan 877,75 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 435,56 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: HALİL BAYASLAN, ŞÜKRAN BAYASLAN, HALİL YAŞAR BAYASLAN, EROL EREZ, BERRİN SAYİN

35-2025/278 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 104 ada, 142 parsel sayılı taşınmazdan 50,47 m² arazinin daimi irtifak hakkı; 104 ada, 143 parsel sayılı taşınmazdan 45,45 m² mülkiyet hakkı, taşınmaz maliki: HATİCE TEZER

36-2025/279 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 141 ada, 81 parsel sayılı taşınmazdan 443,14 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 382,05 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: MAHMUT ÖZKAN

37-2025/280 Esas - Havran, Çamdibi Köyü/Mah, 0 ada, 487 parsel sayılı taşınmazdan 238,4 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 138,5 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: İSMAİL ÖZDEMİR

38-2025/281 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 141 ada, 84 parsel sayılı taşınmazdan 662,09 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 243,53 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: MEHMET YALÇINKAYA

39-2025/282 Esas - Havran, Eseler Köyü/Mah, 106 ada, 171 parsel sayılı taşınmazdan 712,8 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 381,75 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: DUDU DURMAZ

40-2025/283 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 104 ada, 121 parsel sayılı taşınmazdan 4,69 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 39,08 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı; 104 ada, 122 parsel sayılı taşınmazdan 69,45 m² arazinin mülkiyet hakkı; taşınmaz malikleri: MUSTAFA CENGİZ, NEFİSE ŞAHİN, NESRİN SOYALAN, NUSRET CENGİZ, REMİHA CENGİZ

41-2025/284 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 141 ada, 86 parsel sayılı taşınmazdan 899,5 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 434,83 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: GÜLSÜM ÖZTÜRK, YAŞAR ÖZTÜRK, UMMAHAN EROL

42-2025/285 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 141 ada, 96 parsel sayılı taşınmazdan 1.327,04 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 687,02 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: MEHMET ÖZTÜRK, GÜLLÜ OKTAY, İBRAHİM ÖZTÜRK, MUSTAFA ÖZTÜRK

43-2025/286 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 104 ada, 12 parsel sayılı taşınmazdan 119,48 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 22,07 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: FATMA SOLMAZ, İSA SOLMAZ, AYŞE DUDU SOLMAZ, YUSUF SOLMAZ

44-2025/287 Esas - Havran, Eseler Köyü/Mah, 331 ada, 18 parsel sayılı taşınmazdan 269,82 m² arazinin daimi irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: HALİL BACAKLI, SEVİM BULCAK, MÜNEVVER ÇAMTEPEOĞLU, GÜLSÜM AKCAOĞLU, ELVAN KARADAĞ, HAVVA ÇELİK, Ramazan kızı FATMA EKLİOĞLU, NECMİYE GÜLŞEN, Mehmet kızı FATMA EKLİOĞLU, HAVVA AVCI, EMİNE BİLGİÇ, RAMAZAN EKLİOĞLU, MUAMMER EKLİOĞLU, GÜLSÜM KAKIZ, DUDU BACAKLI, RUKİYE PAYZA, İLAHE HANIM EKLİOĞLU, İLHAME HANIM EKLİOĞLU

45-2025/288 Esas - Havran, Küçükdere Köyü/Mah, 0 ada, 59 parsel sayılı taşınmazdan 43,64 m² arazinin daimi irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: MUSTAFA KOCATÜRK, İSMAİL KOCATÜRK, FİKRİ KOCATÜRK

46-2025/289 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 155 ada, 7 parsel sayılı taşınmazdan 279,81 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 126,58 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: CEMİL ÖZKAN

47-2025/290 Esas - Havran, Küçükdere Köyü/Mah, 0 ada, 111 parsel sayılı taşınmazdan 38,91 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 80,51 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: MEHMET AKGÜN

48-2025/291 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 104 ada, 18 parsel sayılı taşınmazdan 140,29 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 89,32 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: SAFFET GÖKOĞLU, MURAT GÖKOĞLU, MUSTAFA GÖKOĞLU, UMMAHAN DEMİRBAŞ

49-2025/292 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 157 ada, 5 parsel sayılı taşınmazdan 1.865,83 m2 arazinin daimi irtifak hakkı, 897,54 m2 arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı; taşınmaz malikleri YAKUP ÖZGÜN, AYŞE ÖZGÜN, METİN ÖZGÜN, ŞABAN ÖZGÜN

50-2025/293 Esas - Havran, Küçükdere Köyü/Mah, 0 ada, 114 parsel sayılı taşınmazdan 351,23 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 174,74 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: ERDAL ÖNER

51-2025/294 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 104 ada, 135 parsel sayılı taşınmazdan 67,75 m² arazinin mülkiyet hakkı, taşınmaz maliki: NURETTİN KARACA

52-2025/295 Esas - Havran, Küçükdere Köyü/Mah, 0 ada, 261 parsel sayılı taşınmazdan 402,36 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 130,01 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: ERHAN ERCAN

53-2025/296 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 160 ada, 29 parsel sayılı taşınmazdan 1.134,3 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 552,15 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: MERYEM ÖZKAN, NASUH ÖZKAN, RAZİYE UÇAR

54-2025/297 Esas - Havran, Küçükdere Köyü/Mah, 0 ada, 115 parsel sayılı taşınmazdan 464,13 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 198,87 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: ALİ DURAN

55-2025/298 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 104 ada, 47 parsel sayılı taşınmazdan 58,58 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 75,18 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: KUMRU AKGÜN

56-2025/299 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 160 ada, 39 parsel sayılı taşınmazdan 1.113,41 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 538,64 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: FATMA EYBEK, URGİYE EYBEK, FATMA GÜNAY, BAHAR EROĞLU

57-2025/300 Esas - Havran, Küçükdere Köyü/Mah, 0 ada, 397 parsel sayılı taşınmazdan 256,54 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 127,57 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: BAYRAM ÖLMEZ, KADRİYE SAVAŞ, MANSUR TOMUR, FERİDE BARAN, MUSTAFA ASLAN

58-2025/301 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 104 ada, 54 parsel sayılı taşınmazdan 86,44 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 42,55 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: DUDU ÇAKAR

59-2025/302 Esas - Havran, Küçükdere Köyü/Mah, 0 ada, 410 parsel sayılı taşınmazdan 321,52 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 124,92 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: AYŞE TEKİN

60-2025/303 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 163 ada, 10 parsel sayılı taşınmazdan 386,69 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 191,11 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: HALİME YALÇINKAYA, GÜLLÜ YALÇINKAYA, FATMA ÇAKIR, ALİME YALÇINKAYA

61-2025/304 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 104 ada, 74 parsel sayılı taşınmazdan 231,54 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 108,8 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: AYŞE GÜNAYDIN

62-2025/305 Esas - Havran, Küçükdere Köyü/Mah, 0 ada, 399 parsel sayılı taşınmazdan 637,5 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 320,19 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: HALİME TURGUN

63-2025/306 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 165 ada, 14 parsel sayılı taşınmazdan 558,05 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 283,28 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: CEMİL DEVECİ

64-2025/307 Esas - Havran, Küçükdere Köyü/Mah, 0 ada, 421 parsel sayılı taşınmazdan 162,77 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 80,88 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: UMMAHAN UYSAL, MUSTAFA UYSAL, SADIK UYSAL

65-2025/308 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 165 ada, 15 parsel sayılı taşınmazdan 315,9 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 180,97 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: MUHAMMET ÇAKIR

66-2025/309 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 104 ada, 85 parsel sayılı taşınmazdan 199,95 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 148,21 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: ZEKERİYA SÜMERKAN, FATMA KARA

67-2025/310 Esas - Havran, Küçükdere Köyü/Mah, 0 ada, 422 parsel sayılı taşınmazdan 475,32 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 239,25 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: HASAN YETİMOĞLU, GÜLSÜM UYSAL, MEHMET EMİN UYSAL, SEZİN VARDAR, UMMAHAN UYSAL, MUSTAFA UYSAL, SADIK UYSAL, FATMA AYBEK, MEHMET AYBEK, MEHTAP ÇELİK

68-2025/311 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 105 ada, 98 parsel sayılı taşınmazdan 117,03 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 58,06 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: SALİM KURT

69-2025/312 Esas - Havran, Küçükdere Köyü/Mah, 0 ada, 590 parsel sayılı taşınmazdan 200,44 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 55,64 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: SELAHATTİN KORKMAZ

70-2025/313 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 160 ada, 24 parsel sayılı taşınmazdan 1.011,67 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 531,76 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: FATMA ACAR, AYŞE EROL, GÜLLÜ YALÇINKAYA, CEMİL ACAR, AYŞE ACAR, BAYRAM ACAR, CELAL ACAR, FATMA GÜNER, SELMA ORAL, SELİM ACAR,

71-2025/314 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 106 ada, 3 parsel sayılı taşınmazdan 259,00 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 57,55 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: MERYEM KOÇ, ALİ OSMAN KOÇ, KAZIM KOÇ, KADRİ KOÇ

72-2025/315 Esas - Edremit, Yaylaönü Köyü/Mah, 129 ada, 25 parsel sayılı taşınmazdan 1.868,17 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 933,24 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: SUZAN ÖZGEL, ZEHRA GÜLER, ESRA ERTUĞRUL, HATİCE KURŞUN, SENEM KURŞUN BAHADIR, OSMAN KURŞUN

73-2025/316 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 104 ada, 127 parsel sayılı taşınmazdan 80,16 m² daimi irtifak hakkı; 104 ada, 128 parsel sayılı taşınmazdan 382,21 m² mülkiyet hakkı, taşınmaz malikleri: ŞERİFE GÜNAYDIN, ADEM GÜNAYDIN, AYSEL SEVİNÇ

74-2025/317 Esas - Edremit, Yaylaönü Köyü/Mah, 129 ada, 29 parsel sayılı taşınmazdan 180,18 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 25,46 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: SUZAN ÖZGEL

75-2025/318 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 104 ada, 124 parsel sayılı taşınmazdan 70,66 m² daimi irtifak hakkı; 104 ada, 125 parsel sayılı taşınmazdan 384,46 m² mülkiyet hakkı, taşınmaz malikleri: YAHYA GÜNAYDIN, FATMA AKYOL, GÜLSÜM GÜNAYDIN, İLYAS GÜNAYDIN

76-2025/319 Esas - Havran, Yaylaönü Köyü/Mah, 129 ada, 40 parsel sayılı taşınmazdan 505,06 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 251,25 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: GEZMİŞ FİLİZ

77-2025/320 Esas - Havran, Kobaklar Köyü/Mah, 141 ada, 18 parsel sayılı taşınmazdan 1.347,9 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 682,46 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: FATMA KAYAR, SABRİ GÜLER, HAKKI GÜNER, DUDU ALACA, CENNET GÖNÜL, ŞERİFE ÇAKIR, ALİ GÜNER, VAHİDE YALÇINKAYA, ZÜLFİYE KARATAŞ, TÜRKAN ŞAHİN, ŞABAN GÜNER, Ramazan kızı GÜLSÜM GÜNER, RUKİYE ÖZGÜN, BAYRAM GÜNER, AYGÜN GÜNER, GÜLSÜM ÖZKAN, UFUK GÜNER, RUKİYE GÜNER, RAMAZAN GÜNER, CEMİL GÜNER, ŞAMİLE OKTAY, NECMETTİN GÜNER, FATMA GÜNER, Şaban kızı GÜLSÜM GÜNER, RECEP GÜNER, NADİR GÜNER

78-2025/321 Esas - Edremit, Yaylaönü Köyü/Mah, 134 ada, 15 parsel sayılı taşınmazdan 248,97 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 74,00 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: HALİL KAYA

79-2025/322 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 106 ada, 21 parsel sayılı taşınmazdan 178,92 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 91,08 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: ZEYNEP ŞENOL, ALİ ERDOĞAN

80-2025/323 Esas - Havran, Mescit Köyü/Mah, 177 ada, 121 parsel sayılı taşınmazdan 18,60 m² arazinin daimi irtifak hakkı, taşınmaz maliki: NESİMİ YILDIRIM

81-2025/324 Esas - Edremit, Yaylaönü Köyü/Mah, 134 ada, 17 parsel sayılı taşınmazdan 768,81 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 393,07 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: Ali Rıza oğlu HASAN NACİ ERZADEOĞLU, MEHMET AKİF ERZADEOĞLU, MÜNUFE ERZADEOĞLU, HASAN NACİ ERZADEOĞLU, NERMİN ERZADEOĞLU, ELİF MELDA ERZADEOĞLU

82-2025/325 Esas - Havran, Mescit Köyü/Mah, 177 ada, 122 parsel sayılı taşınmazdan 53,59 m² arazinin mülkiyet hakkı, taşınmaz maliki: HİLMİ KIZIL

83-2025/326 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 106 ada, 41 parsel sayılı taşınmazdan 22,6 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 93,12 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: ALİ OSMAN KOÇ

84-2025/327 Esas - Edremit, Yaylaönü Mah, Germendere Mevkii, 132 ada, 42 parsel sayılı taşınmazdan 441,78 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 222,12 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: HATİCE DEDE, RÜKSAN DEDE, NECLA DEDE, ŞERİFE DEDE, MUSTAFA EMİRHAN DEDE

85-2025/328 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 110 ada, 73 parsel sayılı taşınmazdan 366,57 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 180,3 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: FERİHA ŞAHİN

86-2025/329 Esas - Havran, Mescit Köyü/Mah, 177 ada, 124 parsel sayılı taşınmazdan 22,90 m² arazinin mülkiyet hakkı, taşınmaz malikleri: HACER TEKCAN, ORHAN AYVAZOĞLU, AYŞE ÇAKIRBEY

87-2025/330 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 110 ada, 96 parsel sayılı taşınmazdan 476,53 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 257,1 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: MEHMET SERKAN METAN

88-2025/331 Esas - Edremit, Yaylaönü Mah, Nalçacı Mevkii, 129 ada, 37 parsel sayılı taşınmazdan 861,77 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 406,95 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: EMİNE MELEK ÖZAYDIN, HÜSAMETTİN ÖZAYDIN, HASAN SADETTİN ÖZAYDIN, AHMET ALİ ÖZAYDIN, BEKİR SITKI ÖZAYDIN, MEHMET İZZET ÖZAYDIN

89-2025/332 Esas - Havran, Mescit Köyü/Mah, 181 ada, 94 parsel sayılı taşınmazdan 225,49 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 142,95 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: ALİ İSMAİL PAYLAN, ÇİÇEK PAYLAN, MUAMMER PAYLAN, AYŞE YAKIN

90-2025/333 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 110 ada, 97 parsel sayılı taşınmazdan 33,15 m² arazinin daimi irtifak hakkı; taşınmaz maliki: TAHSİN ARACI

91-2025/334 Esas - Havran, Köylüce Köyü/Mah, 124 ada, 23 parsel sayılı taşınmazdan 657,01 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 323,78 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: ALİ AYDENİZ, ABDULLAH AYDENİZ

92-2025/335 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 111 ada, 29 parsel sayılı taşınmazdan 44,07 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 166,66 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: MUSTAFA AK

93-2025/336 Esas - Havran, Köylüce Köyü/Mah, 131 ada, 35 parsel sayılı taşınmazdan 27,89 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 126,16 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: MUSTAFA KESKİN

94-2025/337 Esas- Havran, Mescit Köyü/Mah, 182 ada, 38 parsel sayılı taşınmazdan 384,01 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 137,05 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: MEHTAP KAYA

95-2025/338 Esas- Havran, Köylüce Köyü/Mah, 133 ada, 58 parsel sayılı taşınmazdan 142,19 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 74,58 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: ERDOĞAN ŞEN

96-2025/339 Esas- Havran, Mescit Köyü/Mah, 183 ada, 13 parsel sayılı taşınmazdan 280,51 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 141,17 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: MEHMET ALİ ALKOL

97-2025/340 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 111 ada, 30 parsel sayılı taşınmazdan 532,00 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 454,39 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: BEYHAN KIRIK

98-2025/341 Esas- Havran, Köylüce Köyü/Mah, 187 ada, 20 parsel sayılı taşınmazdan 360,56 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 152,7 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: MUHARREM SEZGİNAL

99-2025/342 Esas- Havran, Köylüce Köyü/Mah, 187 ada, 45 parsel sayılı taşınmazdan 159,59 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 82,2 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: SELMAN TURGUN

100-2025/343 Esas -Havran, Mescit Köyü/Mah, 183 ada, 19 parsel sayılı taşınmazdan 752,89 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 428,89 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: BEZMİ ALEM VALİDE SULTAN VAKFI

101-2025/344 Esas- Havran, Köylüce Köyü/Mah, 135 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdan 1.302,11 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 676,32 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: HAYRETTİN YILDIRIM, NURETTİN YILDIRIM, REFİKA ÇORAK, CEMALETTİN YILDIRIM

102-2025/345 Esas - Havran, Köylüce Köyü/Mah, 133 ada, 66 parsel sayılı taşınmazdan 1.337,31 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 707,47 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: TAYYİP BARDAKÇI

103-2025/346 Esas - Havran, Mescit Köyü/Mah, 174 ada, 48 parsel sayılı taşınmazdan 293,00 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 136,77 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: METİN AKTAŞ

104-2025/347 Esas - Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 104 ada, 138 parsel sayılı taşınmazdan 19,37 m² arazinin mülkiyet hakkı, 50,4 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: AYŞE KARACA, CANAN KOCA, FATMA KOCA, MUSTAFA ORAL, NADİRE OK, İSMAİL CAN, ALİ CAN, FATMA ATAK

105-2025/348 Esas- Havran, Mescit Köyü/Mah, 185 ada, 13 parsel sayılı taşınmazdan 577,78 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 287,78 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: BEKİR SITKI ÖZAYDIN, AHMET ALİ ÖZAYDIN

106-2025/349 Esas- Havran, Mescit Köyü/Mah, 185 ada, 30 parsel sayılı taşınmazdan 49,96 m² arazinin daimi irtifak hakkı, taşınmaz maliki: SANİYE DAYIOĞLU

107-2025/350 Esas- Havran, Köylüce Köyü/Mah, 131 ada, 28 parsel sayılı taşınmazdan 185,59 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 93,72 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: SÜLEYMAN AVCI, SEDAT AVCI, UMMAHAN SOMALI, FEVZİ AYDEMİR, ABDÜL AYDEMİR, MUSTAFA AYDEMİR, SALİHA AYDEMİR

108-2025/351 Esas- Havran, Köylüce Köyü/Mah, 124 ada, 35 parsel sayılı taşınmazdan 360,5 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 185,28 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: MELEHAT BAL

109-2025/352 Esas- Havran, Mescit Köyü/Mah, 188 ada, 15 parsel sayılı taşınmazdan 309,21 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 71,4 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: NİMET DÜLGEROĞLU, ALİ DÜLGEROĞLU, İLYAS DÜLGEROĞLU

110-2025/353 Esas- Havran, Hallaçlar Köyü/Mah, 248 ada, 204 parsel sayılı taşınmazdan 166,68 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 3,42 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: HANİFE DEDEOĞLU

111-2025/354 Esas- Havran, Köylüce Köyü/Mah, 120 ada, 45 parsel sayılı taşınmazdan 657,17 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 348,56 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: AKİF SÖNMEZ, HACER SÖNMEZ, ASIM SÖNMEZ, TAHSİN SÖNMEZ

112-2025/355 Esas- Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 106 ada, 18 parsel sayılı taşınmazdan 147,00 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 57,00 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: ŞERİF ALİ DİNÇKOL, ALİ DİNÇKOL, CEVDET DİNÇKOL, EMBİYE ÇELİK, GÜLTEN KÜÇÜKÇAKIR, HANİFE ÇETİN, HAVVA AKGÜL, İSA DİNÇKOL, MURAT DİNÇKOL, TESLİME ALKOL, HURİ DİNÇKOL

113-2025/356 Esas- Havran, Hallaçlar Köyü/Mah, 250 ada, 115 parsel sayılı taşınmazdan 297,31 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 344,06 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: KADRİYE KAÇMAZ, NİLGÜN DURAK, İSMAİL KAÇMAZ, KÜBRA ÖZDEMİR, MUSTAFA KAÇMAZ

114-2025/357 Esas - Havran, Köylüce Köyü/Mah, 187 ada, 47 parsel sayılı taşınmazdan 211,66 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 104,38 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: ALİ GÜLGÖNÜL, ZÜHAL GÜLGÖNÜL, HALİM GÜLGÖNÜL, EMİN GÜLGÖNÜL, EROL ÖZTÜRK, DİLEK ÖZTÜRK, MURAT ÖZTÜRK

115-2025/358 Esas- Havran, Hallaçlar Köyü/Mah, 254 ada, 289 parsel sayılı taşınmazdan 1.048,27 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 484,35 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: RUKİYE BÜLCAN

116-2025/359 Esas - Havran, Hallaçlar Köyü/Mah, 254 ada, 294 parsel sayılı taşınmazdan 495,54 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 266,11 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: SEVCAN BÜLCAN

117-2025/360 Esas- Havran, Kocadağ Köyü/Mah, 104 ada, 146 parsel sayılı taşınmazdan 201,57 m² arazinin mülkiyet hakkı; 104 ada, 145 parsel sayılı taşınmazdan 79,56 m² daimi irtifak, 20,50 m² 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: GÖKHAN YALÇIN, CEMİLE ÜLKER, HASAN HÜSEYİN GÜNAYDIN, KADİR KARADENİZ, DUDU BİÇER, NUSRET CENGİZ, FATMA UÇAR, NESRİN SOYALAN, FAHRETTİN CENGİZ, MUSTAFA CENGİZ, NEFİSE ŞAHİN

118-2025/361 Esas- Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 327 parsel sayılı taşınmazdan 439,71 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 225,66 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: CEVDET ÖZCAN, FATMA ÖZCAN, ÖZGEN ÖZCAN

119-2025/362 Esas - Havran, Hallaçlar Köyü/Mah, 254 ada, 299 parsel sayılı taşınmazdan 49,76 m² arazinin daimi irtifak hakkı, taşınmaz maliki: HALİL ACAR

120-2025/363 Esas- Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 380 parsel sayılı taşınmazdan 211,31 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 104,8 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: AYŞE KIRDAR

121-2025/364 Esas- Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 381 parsel sayılı taşınmazdan 215,97 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 106,42 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: HALİL KIRDAR

122-2025/365 Esas - Havran, Hallaçlar Köyü/Mah, 254 ada, 60 parsel sayılı taşınmazdan 1.109,22 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 515,79 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: FATMA DUDU BUDAK, SABRİYE GÖKSU, AYŞE AKSOY, FATMA DEMİRDAĞ, GÜRAY BUDAK

123-2025/366 Esas- Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 385 parsel sayılı taşınmazdan 680,02 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 333,73 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: ALİ ŞAHİN, HALİT ULACA, AYŞE TEKİN

124-2025/367 Esas - Edremit ilçesi, Tuzcumurat Mah, 114 ada, 12 parsel sayılı taşınmazdan 903,25 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 488,42 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: ŞÜKRÜ ARİF SAYIT

125-2025/368 Esas- Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 383 parsel sayılı taşınmazdan 223,78 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 112,58 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: ÜMMAHAN ÇELİKKOL, MEHMET DÖNMEZ

126-2025/369 Esas- Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 410 parsel sayılı taşınmazdan 894,49 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 450,42 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: HASAN SEL

127-2025/370 Esas- Havran, Hallaçlar Köyü/Mah, 250 ada, 118 parsel sayılı taşınmazdan 488,19 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 158,34 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: KADRİYE KOCAMAN, SABRİYE CANER, GÜLTEN CANER, GÜLSÜM KIRLI, AYNUR YILMAZ, İLKER CANER, ALPER CANER

128-2025/371 Esas - Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 453 parsel sayılı taşınmazdan 275,27 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 81,6 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: KERİM SOLGUN

129-2025/372 Esas- Edremit ilçesi, Tuzcumurat Mah, 114 ada, 24 parsel sayılı taşınmazdan 74,05 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 93,58 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: Mustafa oğlu ALİ, Mustafa oğlu HÜSEYİN

130-2025/373 Esas- Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 454 parsel sayılı taşınmazdan 311,65 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 158,76 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: HATİCE ERCAN

131-2025/374 Esas- Havran, Hallaçlar Köyü/Mah, 254 ada, 295 parsel sayılı taşınmazdan 614,43 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 293,62 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: FETTAH ASLAN, NURAY BUDAK, LOKMAN ASLAN, CAZİBE SARAÇOĞLU

132-2025/375 Esas- Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 455 parsel sayılı taşınmazdan 239,18 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 119,67 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: YILDIZ SAYDAM

133-2025/376 Esas- Edremit ilçesi, Tuzcumurat Mah, 114 ada, 34 parsel sayılı taşınmazdan 126,09 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 132,57 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: NURŞEN TOSUN

134-2025/377 Esas- Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 461 parsel sayılı taşınmazdan 1.164,84 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 602,7 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: EMİNE ÖKSÜZ, MUAZZEZ YILDIRIM

135-2025/378 Esas- Edremit ilçesi, Tuzcumurat Mah, 114 ada, 36 parsel sayılı taşınmazdan 516,38 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 206,2 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: HAYRİYE DOYURAN

136-2025/379 Esas - Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 588 parsel sayılı taşınmazdan 475,32 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 249,34 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: HÜSEYİN AĞAR

137-2025/380 Esas- Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 585 parsel sayılı taşınmazdan 731,58 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 358,12 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: NACİYE MUTLU

138-2025/381 Esas - Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 589 parsel sayılı taşınmazdan 723,99 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 348,16 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: RECAİ UYSAL

139-2025/382 Esas- Havran, Hallaçlar Köyü/Mah, 254 ada, 296 parsel sayılı taşınmazdan 731,85 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 365,19 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: OSMAN KÜÇÜKBAŞ, MUSTAFA KÜÇÜKBAŞ, KAMİL DEDEOĞLU, GÜLLÜZAR BÜLCAN, İSMAİL DEDEOĞLU, HATİCE DEMİRTAŞ, FATMA BULCAK, ŞABAN DEDEOĞLU, GÜLSÜM DEDEOĞLU, AHMET DEDEOĞLU, FETHİ DEDEOĞLU, İSMAİL DEMİRTAŞ, AHMET DEMİRTAŞ, HANİFE ÇAKICI, FATMA ASLAN

140-2025/383 Esas- Edremit ilçesi, Tuzcumurat Mah, 122 ada, 7 parsel sayılı taşınmazdan 463,98 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 216,85 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: ŞABAN TEZCAN, EMİN AYDEMİR

141-2025/384 Esas- Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 593 parsel sayılı taşınmazdan 67,33 m² arazinin daimi irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: KADRİYE YILMAZ, MÜRVET DURUKAN

142-2025/385 Esas- Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 614 parsel sayılı taşınmazdan 301,95 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 195,86 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: DAVUT SOYER

143-2025/386 Esas - Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 1250 parsel sayılı taşınmazdan 293,97 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 124,29 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: ŞAHSENE KOÇ

144-2025/387 Esas- Edremit ilçesi, Tuzcumurat Mah, 123 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdan 93,62 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 35,64 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: PAKİZE KAHVERENGİ, İBRAHİM KAHVERENGİ, MUSTAFA KAHVERENGİ, RAKİBE KAHVERENGİ, MERAL TOPAL, NİHAL MOLVA

145-2025/388 Esas - Havran, Hallaçlar Köyü/Mah, 254 ada, 298 parsel sayılı taşınmazdan 70,75 m² arazinin daimi irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: EYÜP KÜÇÜKBAŞ, FATMA AKGÜN, EMİNE DEVREKOĞLU, ŞENGÖL ACAR, KIYMET AKGÜN, HÜSEYİN KÜÇÜKBAŞ, HALİME ÇİMEN, DUDU ÇOBAN, SEBAHATTİN KÜÇÜKBAŞ, FATMA KAHRAMAN, HALİME ÇEN

146-2025/389 Esas - Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 1251 parsel sayılı taşınmazdan 142,14 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 74,05 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: HATİCE SAVRAN

147-2025/390 Esas- Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 1564 parsel sayılı taşınmazdan 351,29 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 288,08 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: ŞÜKRÜ SÜN

148-2025/391 Esas- Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 1565 parsel sayılı taşınmazdan 28,5 m² arazinin daimi irtifak hakkı, taşınmaz maliki: DUDU SÜN

149-2025/392 Esas- Havran, Mescit Köyü/Mah, 183 ada, 40 parsel sayılı taşınmazdan 272,15 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 95,73 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: HAMİDE VARDAR, FATMA GÜNAY, RECEP VARDAR, Ramazan kızı NAZE, AYDIN VARDAR

150-2025/393 Esas - Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 1627 parsel sayılı taşınmazdan 460,48 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 214,91 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: MEHMET ÇIKIRIKÇI

151-2025/394 Esas- Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 1620 parsel sayılı taşınmazdan 254,2 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 140,09 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: RUKİYE KARAKAŞ

152-2025/395 Esas - Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 2405 parsel sayılı taşınmazdan 232,69 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 129,17 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: HALİL KIRDAR

153-2025/396 Esas- Havran, Mescit Köyü/Mah, 183 ada, 12 parsel sayılı taşınmazdan 128,95 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 118,95 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: Müslim oğlu HAMİT, HAMİT TUTAR, CAHİDE TUTAR, AYŞE TUTAR, FİKRİYE CALT

154-2025/397 Esas- Havran, Mescit Köyü/Mah, 182 ada, 37 parsel sayılı taşınmazdan 589,32 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 306,71 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: EMEK SÖYLER, FATMA AYVAZOĞLU, ZEKİYE FINDIK, MUKADDER HANÇER, AZİZE AYVAZOĞLU, MUSTAFA AYVAZOĞLU, MERAL AYVAZOĞLU, NURSEVİM AYVAZOĞLU, MUAZZEZ KARAMAN, SELİN AKBAY, MUSTAFA KIFIL

155-2025/398 Esas- Havran, Hamambaşı Köyü/Mah, 129 ada, 73 parsel sayılı taşınmazdan 295,18 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 9,43 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı; 129 ada, 74 parsel sayılı taşınmazdan 401,97 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 176,25 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: BEHİYE YILMAZ, CEMİLE BULUŞ, HANİFE DAĞDEVİREN, HİMMET ERDEN, ZADE DEDEOĞLU

156-2025/399 Esas- Havran, Hamambaşı Köyü/Mah, 130 ada, 3 parsel sayılı taşınmazdan 288,64 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 153,14 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: ALİ VİLDAN TERZİOĞLU

157-2025/400 Esas- Havran, Hamambaşı Köyü/Mah, 135 ada, 15 parsel sayılı taşınmazdan 303,46 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 145,69 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: AYHAN AYDENİZ, RECEP YETMEZ

158-2025/401 Esas- Havran, Hamambaşı Köyü/Mah, 136 ada, 67 parsel sayılı taşınmazdan 726,47 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 774,65 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: MEHMET İZZET ÖZAYDIN, HASAN SADETTİN ÖZAYDIN

159-2025/402 Esas- Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 1535 parsel sayılı taşınmazdan 1.774,95 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 888,29 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: ALİ ERSÖZ, NEJLA ERSÖZ, SEMİHA ERSÖZ, ÜMİT ERSÖZ, ÜNAL ERSÖZ

160-2025/403 Esas- Havran, Hamambaşı Köyü/Mah, 136 ada, 188 parsel sayılı taşınmazdan 368,8 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 194,36 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: İSMAİL ALTINDAĞ

161-2025/404 Esas- Havran, Hamambaşı Köyü/Mah, 136 ada, 193 parsel sayılı taşınmazdan 89,19 m² arazinin daimi irtifak hakkı, taşınmaz maliki: MUAMMER ŞENTÜRK

162-2025/405 Esas- Havran, Hamambaşı Köyü/Mah, 136 ada, 209 parsel sayılı taşınmazdan 1.287,79 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 636,18 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: ALAETTİN SÜTÜVEN

163-2025/406 Esas- Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 1531 parsel sayılı taşınmazdan 781,98 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 393,13 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: MÜZEHHER BALDEMİR, LEYLA YÜKSEL

164-2025/407 Esas- Havran, Hamambaşı Köyü/Mah, 148 ada, 8 parsel sayılı taşınmazdan 383,64 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 186,19 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: YAHYA ALİ OSMAN AĞACIK

165-2025/408 Esas- Havran, Mescit Köyü/Mah, 177 ada, 120 parsel sayılı taşınmazdan 165,01 m² arazinin mülkiyet hakkı, taşınmaz maliki: Hacı Ahmet oğlu HACI MEHMET NURİ

166-2025/409 Esas- Havran, Büyükdere Köyü/Mah, 0 ada, 1387 parsel sayılı taşınmazdan 1.550,25 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 665,25 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: MUSTAFA ÖKSÜZ, MEHMET ÖKSÜZ, FATMA ÖZKUL, NECMETTİN ÖKSÜZ, SEHER ASARLI

167-2025/410 Esas- Havran, Mescit Köyü/Mah, 172 ada, 20 parsel sayılı taşınmazdan 1.206,78 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 602,98 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: NEJAT ÇAKAN

168-2025/411 Esas- Havran, Hamambaşı Köyü/Mah, 148 ada, 10 parsel sayılı taşınmazdan 797,76 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 389,71 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz maliki: ALİ SURURİ EFENDİ VAKFI TÜZEL KİŞİLİĞİ

169-2025/412 Esas- Havran, Mescit Köyü/Mah, 173 ada, 117 parsel sayılı taşınmazdan 23,67 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 62,73 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: ŞADİYE KESKİN, FATMA SELBES, SELİM KESKİN, RAMAZAN KESKİN, KADİR KESKİN

170-2025/413 Esas- Havran, Hamambaşı Köyü/Mah, 136 ada, 189 parsel sayılı taşınmazdan 228,58 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 93,89 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: FATMA ŞAHAN, HAYRETTİN ÖZÇETİN, MUAMMER ÖZÇETİN, SANİYE EMER

171-2025/414 Esas- Havran, Mescit Köyü/Mah, 173 ada, 11 parsel sayılı taşınmazdan 385,91 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 193,76 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: İZZET ALTINTAŞ, EMİNE KAYKI, MUSTAFA CAİP ALTINTAŞ

172-2025/415 Esas- Havran, Tekke Köyü/Mah, 227 ada, 37 parsel sayılı taşınmazdan 97,26 m² arazinin daimi irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: RİFAT DÜLGEROĞLU, RUKİYE DÜLGEROĞLU, MAHMURE DÜLGEROĞLU, ETHEM DÜLGEROĞLU, AYŞE DUDU KARAÇEPİŞLİ, FATMA DUDU ÇAKIR, FAHRETTİN MEMİOĞLU, AYŞE KESER, IŞIL MEMEOĞLU, FAHRETTİN KONURALP MEMEOĞLU, RUMEYSA BAKİ, HÜSEYİN MEMEOĞLU, ÖMER MEMİOĞLU, SIDIKA PINARBAŞI, HASAN METİN PINARBAŞI, MEHMET PINARBAŞI, ÜMMÜHAN DEMİREL, Mehmet oğlu MEHMET, HATİCE ÜNAL, MEHMET ÇAM, HALİL MEMİOĞLU, VİLDAN DOĞRULAR, GÜLSÜM ÇAM, SEDAT ÇAM, SEHER GÜRAY, SEVGİ ÇAM, OSMAN ÇAM, NECDET ÇAM, NECLA ALTINOK, EMİNE SU, SEYİT ALİ ÇAM, FATMA KÖYLÜCELİ, OSMAN ÇAM, GÜLSER GÖKÇEN

173-2025/416 Esas - Havran, Hamambaşı Köyü/Mah, 136 ada, 104 parsel sayılı taşınmazdan 991,92 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 527,1 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: MEHMET İZZET ÖZAYDIN, HÜSAMETTİN ÖZAYDIN, HASAN SADETTİN ÖZAYDIN, BEKİR SITKI ÖZAYDIN, EMİNE MELEK ÖZAYDIN, AHMET ALİ ÖZAYDIN

174-2025/417 Esas- Havran, Mescit Köyü/Mah, 171 ada, 23 parsel sayılı taşınmazdan 179,44 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 15,81 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: AYŞE ÇETİNKAYA, HALİL ÇETİNKAYA, KADRİYE FENEROĞLU, ZAFER ÇETİNKAYA

175-2025/418 Esas- Havran, Mescit Köyü/Mah, 172 ada, 15 parsel sayılı taşınmazdan 561,35 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 290,69 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: ARZU BALKAN, ALİYE ZEYNEP BALKAN, OSMAN BATUHAN BALKAN, HÜSEYİN BALKAN, SALİH BALKAN, YÜKSEL BALKAN

176-2025/419 Esas- Havran, Hamambaşı Köyü/Mah, 136 ada, 183 parsel sayılı taşınmazdan 267,05 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 187,51 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: HATİCE SÜMERKAN, FEYYAZ SÜMERKAN, HALDUN AHMET SÜMERKAN, HANDE BANU ÖZTÜRK, HATİCE SÜMERKAN, ZEKERİYA SÜMERKAN

177-2025/420 Esas- Havran, Mescit Köyü/Mah, 171 ada, 16 parsel sayılı taşınmazdan 15,35 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 37,64 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: OSMAN BALKAN, CENGİZ BALKAN, HÜSEYİN BALKAN, SALİH BALKAN, YÜKSEL BALKAN

178-2025/421 Esas- Havran, Hamambaşı Köyü/Mah, 130 ada, 5 parsel sayılı taşınmazdan 424,71 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 204,9 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: Ali oğlu AHMET, ALİ KARAGÖZ, ALİ ZEYBEL, AYŞEN TÜRKALP, BEDİA SARICA, FATMA KARAGÖZ, FİKRİ KARAGÖZ, GÖKÇEN ASÇETİN, HACER GÜRSES, HAFİZE ZEYBEK, HÜSEYİN SEZEN, İSMAİL SARICA, İSMAİL SEZEN, İSMAİL YERTUTAN, MEHMET SARICA, MEHMET TÜZÜN, MELİH TÜZÜN, MELTEN YETKİNER, MURAT TÜZÜN, MÜCELLA GÜMÜŞ, ORHAN SARICA, RABİYE NURALEM AKAMAN, ŞENNUR KARAKAYA, ZEHRA ZEYBİL, ZEHRA SEZEN,

179-2025/422 Esas- Havran, Mescit Köyü/Mah, 172 ada, 18 parsel sayılı taşınmazdan 350,48 m² arazinin daimi irtifak hakkı, 176,32 m² arazinin 1 yıllık geçici irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: SAFİYE ÇETİN, FAHRİ HANCI, İSMAİL HANCI, MEHMET HANCI, İSMET HANCI, RAMAZAN YAMAN, HASENE HANCI, FARUK HANCI, MERAL EROĞLU, SEBAHATTİN YAMAN, SEBAHAT HİTAY, YAKUP YAMAN, FATMA YILMAZ, NAZMİ YAMAN, CEMAL YAMAN, AYSEL ÇAKIR, LEYLA YILMAZ, SELAHADDİN YILMAZ, HATİCE ESER, DERYA DEMİRAY, EROL YILMAZ, MERYEM DALDAN, GÜLSÜM ÖZEL, HANİFE TEZCAN, SEVGİ ÇETİN, FÜSUN ÇUHADAROĞLU, FULER ÇETİN, KORU ÇETİN, YÜKSEL KÖSE, NİSA USLU, TOLGA USLU, SIRMA ÖZEREN, AYSEL ALPAK, NECLA IŞIK, NECDET ÇETİN, İSMAİL ÇETİN, FATMA TOKPINAR, ÖMER KARA, CEYHUNE GÜLER, AZİZE KARA, MEHMET KARA, ADNAN KARA, MUSTAFA ZEYTİNLİLİ, ÖMER ZEYTİNLİLİ, AZİZE GEZER, GÜLÇİN HAYRAN, DUYGU SÜLÇ, EMİNE ERDOĞAN, SADETTİN ÖZDEMİR, AYSEL ARICI, NAZAN ÖZER, HÜLYA DALGIÇ, MERAL GEZER, MELAHAT CANBAZ, AYLİN YILDIZ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER: BALIKESİR İLİ, HAVRAN İLÇESİ, HÜSEYİNBEŞELER MAH/KÖY, KOBAKLAR MAH/KÖY, KOCADAĞ MAH/KÖY, KÖYLÜCE/MAH KÖY, TEKKE MAH/KÖY, TEMAŞALIK MAH/KÖY, TEPEOBA MAH/KÖY, ESELER MAH/KÖY, YAYLAÖNÜ MAH/KÖY, MESCİT MAH/KÖY, ÇAMDİBİ MAH/KÖY, HALLAÇLAR MAH/KÖY, BÜYÜKDERE MAH/KÖY, KÜÇÜKDERE MAH/KÖY, HAMAMBAŞI MAH/KÖY; EDREMİT İLÇESİ, TUZCUMURAT MAH, YAYLAÖNÜ MAH

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Edremit ve Burhaniye ilçeleri Doğal Gaz Boru Hattı projesi kapsamında ili, ilçesi, köyü, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri yukarıda belirtilen taşınmazların mülkiyet/daimi irtifak ve geçici irtifak hakkının T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/08/2004 tarih ve 360/20 sayılı Lüzum Kararı'na istinaden BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 16/07/2018 tarih, 0392 sayılı "Olur'u" gereğince BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) lehine kamulaştırılmasına karar verilmesi üzerine bahse konu taşınmazların rıza-en alınması için taşınmaz maliklerine/mirasçılarına usulüne uygun taahhütlü mektup gönderilmesine rağmen, davalıların yasal süre içerisinde davacı idareye müracaatta bulunmamaları/bedeli kabul etmemeleri üzerine kamulaştırma bedelinin tespiti ve mülkiyet/daimi-geçici irtifak hakkı kamulaştırılan kısmın davacı lehine tapuya tescili istemi ile bu dava açılmıştır.

"a) Kamulaştırmayı yapan idare; BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.)

b) Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada husumetin BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) Genel Müdürlüğü’ne yöneltileceği,

c) 4650 s.d 2942 Sayılı Yasanın 14.maddesinde gösterilen yukarıdaki süreler içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari Yargıda iptal davası açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına; Vakıfbank Edremit Şubesine yatırılacağı,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ (ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri 4650 s.d. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince 3.kişilere İLANEN tebliğ olunur." 29.12.2025