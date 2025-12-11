EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1- İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Edremit Belediye Başkanlığına ait Balıkesir ili, Edremit İlçesi, Çamlıbel Mahallesinde bulunan 565 Ada 77 Parselde 7.039,83 m²’lik taşınmaz üzerinde İrtifak Hakkı Verilmek Sureti İle En az 3 Yıldız Standartlarında Turistik Tesis Yapılması ve İşletilmesi işi için idarece uygun görülecek avan projesinin uygulanması, yapım ve yatırım işlerinin ikmali, idareye bu işe ait sözleşme tasarısında belirtilen irtifak hakkı ve işletme hakkı bedellerinin ödenmesi ile sözleşme süresi sonunda tesisin her türlü borç ve yükümlülükten ari, bakımlı ve kullanılabilir durumda, bütün mefruşat ve donanımı ile birlikte bedelsiz olarak idareye devri karşılığında, idare tarafından hak lehtarına yapım süresi dahil 29 (Yirmi Dokuz) yıl süreyle irtifak hakkı verilmek sureti ile 2886 sayılı yasanın kapalı teklif usulü esasları dahilinde artırma suretiyle yaptırılacaktır.

2- İHALENİN YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ:

a) İhalenin Yapılacağı Yer: Edremit Belediye Başkanlığı Meclis Salonu

b) İhale Tarih ve Saati: 24.12.2025 Çarşamba, Saat 14.00

c) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma Suretiyle.

3- İHALE BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT:

İhalenin yapım ve irtifak hakkı bedelleri toplamı dahil tahmin edilen bedeli 152.761.866,49.TL olup, Geçici teminat tutarı 4.582.856,00.TL’dir. İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişiler, muhammen bedelin en az % 3’ü geçici teminatı Türkiye Halk Bankası TR24 0001 2009 2430 0004 0000 01 ıban nolu Belediyemiz banka hesabına veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları en az 45 gün süreli banka teminat mektubu da sunabilirler.

4- ŞARTNAMENİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılacak olanların 5.000,00.TL (Beş Bin Türk Lirası) karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir.

5- TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ TARİH, SAAT VE YER:

İhaleye teklif verecekler ihale zarflarını, Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne en geç 24.12.2025 Çarşamba günü, saat 14.00’ e kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta yolu ile de gönderilebilir. İhale zarflarına tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç 24.12.2025 Çarşamba günü, saat 14.00’ e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (TRT) saat ayarı esas alınır.

6- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıda yazılı belgeleri idareye vermekle yükümlüdürler.

A) Teklif mektubunu içeren iç zarf.

B) Nüfus cüzdan fotokopisi (Gerçek Kişiler İçin)

C) E-Devletten Alınacak Kanuni İkametgah Belgesi (Gerçek Kişiler İçin)

D) Türkiye’de Tebligat için Adres Beyanı (Adres, telefon, fax ve elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

E) Türkiye’ de Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge vermesi;

a) Gerçek kişi (kayıtlı ise) veya tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

F) Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel kişi olması halinde, İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Gazetesi’nde Bulunmaması Halinde, Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya Bu Hususları Gösteren Belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmelerinin verilmesi, (İhale ortak girişim üzerinde kaldığı taktirde, verdikleri ortak girişim beyannamesine uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ve ayrıca girişimin bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalarlar)

G) Vekâleten İhaleye Katılma Halinde, Vekil Adına Düzenlenmiş İhaleye Katılmaya ve Teklif Vermeye İlişkin Noter Onaylı Vekâletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

H) İhale Şartnamesinin Satın Alındığına Dair Makbuz.

I) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu veya en az 45 gün Süreli Banka Teminat Mektubu

J) Edremit Belediyesi’ne Borcu Bulunmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Alınan Belge.

K) Her sayfası idarece onaylı İdari Şartname ile eklerini, okuyup anladığını ve kabul ettiğini belirterek imza ve kaşe koymak suretiyle vermesi.

L) Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlayıp vermesi.

M) Sosyal Güvenlik Kurumundan borcu olmadığına dair belge vermesi.

N) Vergi Dairesi Müdürlüğünden borcu olmadığına dair belge vermesi.

O) Vaziyet Planı (Avan Proje) 1/200 ölçekli Parsel sınırı ve yapı yaklaşma sınırının belirtildiği, tüm imar koşullarının işlendiği, taşınmaz üzerine yapılacak tüm yapıların ve yatırım için gerekli açık sahaların ölçülerinin ve alanlarının belirtildiği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlanan vaziyet planı ile ölçekli kat planlarını içeren bahse konu taşınmaza uygulanabilir olacak şekilde Avan Proje ve Maliyet Analizini hazırlayarak sunması.

İlan olunur.