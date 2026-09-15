ELAZIĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ile Davalılar , FERZENDE YÜKSEL, KADRİ GÜLTEN, MEHMET ÇAMİK, MUHTEREM ARPACI, SÜLEYMAN ŞİMŞEK arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle

Mahkememiz davalısı 391*****816 T.C. kimlik numaralı Mehmet Sait ve Mevlüde'den olma, 25/05/1972 Silvan doğumlu Muhterem Arpacı adına yapılan kolluk ve kurum araştırmaları neticesinde ikâmet adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; davacı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından açılan ve dava dışı Emrah Erol'un yaralanması neticesinde ilk peşin sermaye değerli gelir bedeli olarak 517.134,06 TL ve sağlık-tedavi harcamaları içim 100,00 TL olmak üzere toplamda 517.234,06 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili talepli davada dava dilekçesi ve tensip tutanağı ile birlikte işbu dosyamız ile birleşen 2026/447 Esas ve 2026/449 Esas sayılı dosyalarda reddine karar verilen ihtiyati tedbir talebine karşı yapılan istinaf başvurusu evrakı tarafınıza tebliğ edilemediğinden işbu ilan dava dilekçesi, tensip tutanağı, tevzi formu ve istinaf başvuru dilekçesi yerine kaim olmak üzere 7201 Sayılı Yasa'nın 29. maddesi gereği ilanen tebliğ olunur. 08/09/2026