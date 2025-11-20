ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1. Elazığ-Bingöl Karayolu 17. Km üzerinde bulunan mevcut atıksu arıtma tesisi ve yapımı devam eden yeni İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinden kaynaklanan arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi amacıyla “Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi” ve Bızmişen (Sarı Çubuk) köyünde mevcut 4269 Ada 2 Parsel numaralı mera vasıflı taşınmazın 470.834,77 m2’lik kısmı üzerinde “Mekanik Ayrıştırma ve Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi” yapılması, 25 yıl süre işletilmesi ve üretilecek elektriğin brüt satışından yüklenici tarafından Elazığ Belediyesine KDV hariç %8'den az olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği oranda pay vermek üzere (ihalede artırım bu oran üzerinden yapılacaktır.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif artırma sureti ile 25(yirmibeş) yıllığına ihale edilmesidir

2. İhale 04/12/2025 Perşembe günü saat:10.00’da Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:34 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3. İşin 25 yıllık toplam muhammen bedeli KDV hariç 114.765.917,28 TL’dir. Geçici teminat bedeli ise 3.442.977,52 TL’dir.

4. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 10.000,00.TL bedel karşılığında Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden veya (424) 248 47 02 ( dahili 1551-2018) nolu telefondan bilgi alabilecektir.

5. İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;

5.1- Kanuni ikametgahı olması,

5.2- Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

5.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir),

c) Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.

c) Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.

5.7- İhale dokümanında lan ve Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

5.8-2886 sayılı D.İ.K göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyanı,

5.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

5.10- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

5.11- Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir),

5.12- Vergi Borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair taahhütname,

5.13- Yüklenicinin bu iş kapsamında kuracağı yakma sistemine ait, arıtma çamurlarını ÇED olumlu kararına istinaden ekipman ve yardımcı ekipmanlarla bertaraf edip buhar türbin ünitesiyle enerji elde (min 4 mW) edeceğine ve Kanun, Yönetmelik ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine tam uyumlu şekilde sözleşme şartları dahilinde 25 yıl süre işleteceğine dair taahhütname,

5.14- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup,uygulamada ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır

6. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir

İlan olunur.