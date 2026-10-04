ERDEMLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

По результатам открытого судебного разбирательства по иску о Прекращении общей долевой собственности (разделе имущества путем продажи), возбужденному в нашем суде против ответчика ПАВЛА НЕЧЕПУРЕНКО (PAVEL NECHEPURENKO), на основании решения от 12/02/2026 г. за номером Дела 2024/83 и номером Решения 2026/155 постановлено:

«1- ИСК УДОВЛЕТВОРИТЬ; ПРЕКРАТИТЬ ОБЩУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ПУТЕМ ПРОДАЖИ объекта недвижимости, расположенного по адресу: провинция Мерсин, округ Эрдемли, район Чешмели, квартал (ада) 127, участок (парсель) 5, Блок T, 12-й этаж, независимый объект № 24, со всеми имеющимися обременениями. ПРОДАЖУ ПРОВЕСТИ ПУТЕМ ОТКРЫТЫХ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ (АУКЦИОНА).

2- Распределить общую вырученную от продажи сумму между сторонами пропорционально их долям, на основании данных свидетельства о праве собственности (тапу) / свидетельства о праве на наследство.

3- Процедуру продажи провести в соответствии с положениями Закона об исполнительном производстве и банкротстве (İİK) посредством открытых торгов.

4- Назначить Директора канцелярии 2-го Мирового суда по гражданским делам г. Эрдемли в качестве Исполнителя по продажам (Судебного пристава).

5- Взыскать ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОШЛИНУ в размере 11,38 промилле (1,138%) от общей стоимости продажи указанного недвижимого имущества.

6- Зачислить в доход казначейства предварительно взысканную государственную пошлину за вынесение решения в размере 651,30 турецких лир (TL), распределив её между сторонами пропорционально их долям в свидетельстве о регистрации права собственности и свидетельстве о праве на наследство.

7- Распределить между акционерами (совладельцами) пропорционально их долям общую сумму судебных издержек в размере 44 196,20 TL, понесенных истцом и зафиксированных в системе UYAP (включая пошлину за подачу заявления, расходы на KEP (зарегистрированную электронную почту), электронные уведомления, почтовые отправления, услуги судебных экспертов, транспортные расходы, выездные осмотры и т.д.), а также фиксированный гонорар адвоката истца (векалет укрети) в размере 40 000,00 TL, утвержденный в пользу поверенного истца.

8- В соответствии со статьей 333 Гражданского процессуального кодекса Турция (HMK) № 6100, после вступления решения в законную силу вернуть истцу неиспользованную часть аванса на судебные расходы, внесенного истцом, без каких-либо дополнительных заявлений со стороны суда.

9- Возложить расходы по отправке уведомлений на сторону, затребовавшую вручение данного решения.

Данное мотивированное решение вынесено от имени Турецкой Нации в присутствии явившихся сторон, открыто зачитано и разъяснено в соответствии с процессуальными нормами, с правом подачи апелляционной жалобы в Региональный судебный суд г. Адана (Апелляционный суд) в течение ДВУХ НЕДЕЛЬ с момента вручения (уведомления) текста решения».

Настоящая публикация в прессе имеет силу официального судебного уведомления (вручения) для ответчика ПАВЛА НЕЧЕПУРЕНКО (PAVEL NECHEPURENKO),

Дата публикации: 15/06/2026 г.