Mirasçı olduğunuz Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce adınıza çıkartılan tebligatlardan ve adres araştırmalarından netice alınamadığı anlaşılmış olup, Mahkememizin 2018/151 Esas 2021/142 Karar sayılı ilamı Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 2025/3989 Esas 2025/4340 Karar sayılı ilamı ile onanmış, akabinde davacılar Mehmet Nur YURTTAŞ, Seyithan YÜNCİ, Ramazan YURTDAŞ ve Bozan YİĞİT vekilleri Av. Vedat YENTÜRK tarafından karar düzeltme yoluna gidildiği hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 24/11/2026