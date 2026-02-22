ERGANİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ERGANİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/57
KARAR NO: 2026/6
KARAR TARİHİ: 06/01/2026
DAVALI : ALİ DURSUN - Yokuş Ticaret Fevzi Çakmak Mahallesi Kurtuluş Cad Ergani
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından tarafınıza açılan Alacak davasının yapılan yargılamasında;Yargılama aşamasında tarafınıza çıkarılan tebligatlardan ve adres araştırmalarından netice alınamadığından Gerekçeli Kararın ve davacı vekili Av. Hanzade Göktürk'ün 27/01/2026 tarihli istinaf dilekçesinin İlanen Tebliğine karar verilmiştir.
Ergani 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/01/2026 tarih, 2025/57 Esas ve 2026/6 Karar sayılı karın hüküm kısmında;Davanın REDDİNE,
Dair, tarafların yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta yasal süresi içinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar verildi, usulen anlatıldı.
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.