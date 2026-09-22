ERMENEK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI :

1-NURTEN ARSLAN -Havzan Mah. Nehir Sk. Kurtulus Sıtesı Sitesi B Blok No: 4 İç Kapı No: 3 Meram / KONYA

DAVALILAR:

1-ERMENEK MAL MÜDÜRLÜĞÜ - Hükümet Konağı Ermenek/ KARAMAN

2-OSMAN ÖZDEMİR-Muslihittin Mah. Cevizli (Mus) Sk. Gırgıner Apt No: 12 İç Kapı No: 4 Menteşe/ MUĞLA

3-SÜLEYMAN ÖZDEMİR-Geriş Mah. 6821 Sk. No: 16A Bodrum/ MUĞLA

4-YASİN ÖZDEMİR-Kültür Mah. Galip Kaya Cad. No:43 İç Kapı No:6 Kepez/ ANTALYA

5- ÇAMLICA KÖYÜ KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ - Çamlıca Köyü Ermenek/ KARAMAN

DAVA : Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Yukarıda adı yazılı davacı tarafından, yukarıda adı yazılı davalılar aleyhine açılan davada, davacı tarafından Mahkememize ibraz edilen 11/09/2019 tarihli dava dilekçesinde özetle; “Karaman, Ermenek, Çamlıca Köyü 186 ada 39 parsel ve 197 ada 19 parsel sayılı taşınmazların kendisine ait olduğunu, 186 ada 39 parselde kayıtlı bahçesinin altında ark ve yaya yolu olduğunu, ancak vasıta yolu olmadığını, buna rağmen yüz senelik bahçesindeki ağaçların ve duvarın bulunduğu alt kısmın bir bölümünün vasıta yolu diye tapuya kaydedildiğini, yine taşınmazlarından 197 ada 19 parsel sayılı taşınmazının güney kısmında yüz yıllık sakız, üzüm, pelit ve yeni zeytin ağaçlarının olduğu yerde yol olmadığı halde köy yolu varmış gibi tapuya kaydedildiğini, yine 197 ada 19 parsel sayılı taşınmazının kuzeyinden gelen ve kendisinin ve diğer köylülerin su arkı ve ark yolunun davalı Özdemirlerin tapusuna kaydedildiğini, keşifte taşınmazlarının sınırlarını göstereceğini, buna göre taşınmazlarından davalıların taşınmazları içerisine kaydedilen kısım var ise bunların davalı tapularından çıkarılarak kendi taşınmazlarına ilave edilmesini, ark ve yol olup da davalıların taşınmazı içerisine kayıt gören yer var ise bunların da davalıların tapularından çıkarılmasını, ayrıca 186 ada 39 parselde vasıta yolu olmadığı halde vasıta yolu kayıt edilmişse o kısmın da tespit edilerek kendi taşınmazına eklenmesini," talep ve dava edilmiştir.

İşbu yukarıda açıklandığı ve Yargıtay 1. Hukuk Dairesi'nin 27/02/2025 tarihli ilamında belirtildiği üzere; Mahkememizde Türk Medeni Kanunu md-713/1 hükmüne göre taşınmazın tescili şeklinde açılan bu davaya karşı taraflar ile 3. şahısların diyecekleri ve itirazları var ise Türk Medeni Kanunu md-713/5 hükmü gereğince ilan tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) ay içinde mahkememize yazılı veya sözlü olarak bildirmeleri, aksi takdirde davanın dosyadaki mevcut haliyle sonuçlandırılacağı hususu ilgililere Türk Medeni Kanunu md-713/4 hükmü gereğince ilanen duyurulur. 25.03.2026